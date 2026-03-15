La ligue de guadeloupéenne menacée de liquidation judiciaire

Ce serait une première en France. Ce lundi, le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre décidera de placer (ou non) la Ligue guadeloupéenne de football (LGF) en liquidation judiciaire. « C’est la première liquidation judiciaire d’une ligue qui fait suite à une première procédure collective qui avait débouché sur une procédure de redressement judiciaire », a déclaré Jean-François Vilotte, directeur général de la Fédération française de football, cité par RCI.

Dettes abyssales

Cette situation exceptionnelle s’explique par les dettes fiscales et sociales accumulées par la LGF : plus d’un million d’euros. Alertée en 2024, la FFF s’était saisie du dosser en demandant un audit qui avait révélé des dépenses personnelles réglées avec l’argent de l’instance. En septembre 2025, l’ex-président de la LGF, Jean Dartron a été condamné pour prise illégale d’intérêts à un an de prison avec sursis, 15 000 euros d’amende et cinq ans d’inéligibilité, avant de faire appel.

Dans la foulée, la FFF a réagi en nommant un administrateur provisoire, censé bâtir un plan de redressement. Son objectif est désormais de « préserver la continuité du service public d’organisation du football en Guadeloupe. » Jean-François Vilotte précise que la fédération a demandé, dans le cas où le tribunal prononcerait effectivement la liquidation judiciaire, qu’il « veuille bien prendre la décision d’une poursuite d’activités exceptionnelle de la ligue, jusqu’à la fin de la saison sportive, afin que les compétitions ou les matchs, ne soient entravés par cette procédure. »

Quant à la suite, elle est floue mais la future instance du football guadeloupéen aura pour mission première de « renouer un climat de confiance ».

Les mineurs non accompagnés privés de licence : le terrain de l’exclusion