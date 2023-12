Bas Dost : « Je me rends compte que j’aurais pu mourir dans ce stade »

« I’m a survivor. »

Victime d’un malaise en plein match au mois d’octobre, Bas Dost est revenu sur cet épisode dans un entretien accordé au Gelderlander. L’attaquant de Nimègue, qui a appris qu’il souffrait d’une myocardite, se dit plutôt heureux compte tenu des circonstances : « Ce n’est pas comme si mon cœur avait un problème structurel. J’ai juste eu énormément de malchance. D’un autre côté, j’ai eu de la chance que cela se produise au stade. Je n’ai pas peur de mourir, mais je me rends compte que j’aurais pu mourir dans ce stade. Je suis reconnaissant d’avoir été si bien pris en charge dès la première seconde par les membres de l’AZ et du NEC. »

Le Néerlandais, âgé de 34 ans, vit désormais avec un défibrillateur sous la peau. Il espère pouvoir reprendre le sport de haut niveau, à l’image de son compatriote Daley Blind. « Chaque situation est différente, note-t-il. Mon objectif est de revenir. C’est ce qui me tient à cœur. Le moment où je me tiendrai à nouveau dans un stade sera unique. Mais si j’ai une rechute et qu’on me déconseille de jouer à ce niveau, je m’en accommoderai. »

Le Bas de contention.

Ibrahim Cissoko, ça vient de la rue