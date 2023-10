Marcelino a refusé l’Arabie saoudite

« J’avais un projet sérieux à l’OM. Mais je ne connaissais pas la situation du club. »

Ce lundi soir à l’antenne d’El Partidazo de COPE, le désormais ex-entraîneur de l’OM Marcelino a (de nouveau) pris la parole au sujet du club phocéen, mais aussi de sa situation personnelle. « Les ultras ont demandé de quitter le club, que le président et le conseil d’administration le fassent et que s’ils ne le faisaient pas, ils en subiraient les conséquences, a-t-il commencé, à propos des évènements ayant entraîné son départ de la cité phocéenne. C’est ce que m’a dit le président. Pablo Longoria est toujours là parce qu’après quelques jours de réflexion, bien qu’ils (les membres de la direction) aient dit qu’ils partaient, ils ont reconsidéré leur position. […] Ces groupes sont entrés dans le bureau du président, un dialogue était prévu et ce qui s’est passé, c’est une menace et une obligation de la part du chef de ces ultras de quitter le club. […] Je ne me sens pas trahi par Pablo, il m’a donné des explications, je le considère comme un ami, et quand une personne prend une décision et la change ensuite, je suis sûr qu’il y a une raison à cela. »

🗣️ Marcelino García Toral, en @partidazocope 😳 "La semana pasada tuve una oferta de Arabia" 👉🏻 "Nunca puedes decir 'de este agua no beberé'" ⚽️ "Siempre esperas una oferta donde prevalezca lo deportivo" 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/0CpmivTIph — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 16, 2023

De son côté, Marcelino déclare avoir eu plusieurs propositions pour rebondir : « Il y a eu une conversation avec Séville, qui est un grand club. Mais les conditions nécessaires à ce nouveau projet n’étaient pas réunies. C’était pour une saison et quand j’y étais (en 2011-2012), j’ai vu que les projets qui fonctionnaient étaient ceux qui duraient. (Luis) Rubiales ne m’a jamais proposé l’équipe nationale espagnole. Mon agent a eu des discussions, mais c’était avant la Coupe du monde. Mais je n’ai jamais parlé à Rubiales ni à personne de la Fédération. J’ai envie d’entraîner à l’étranger parce que les années passent. […] La semaine dernière, j’ai aussi reçu une offre d’Arabie saoudite, mais nous ne l’avons pas prise en considération. »

Fuir Rubiales et l’Arabie saoudite, en voilà deux bonnes résolutions.

Mercato : Séville se fait prêter Pape Gueye