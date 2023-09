Marcelino et Longoria : à l’ami, à la mort

Les beaux jours se prolongent un peu partout en Europe. Malgré quelques orages, la douceur des températures amène en effet une sensation de longues vacances estivales. Partout en Europe donc, sauf à Marseille. À la Commanderie, l’éclaircie n’aura en effet duré qu’un seul mois, le temps de voir Marcelino García Toral défaire ses valises, étaler son amitié avec Pablo Longoria, et présenter les huit recrues de ce qui devait être son nouvel OM. Mais 30 jours et une invraisemblable réunion avec les ultras plus tard, tout cela a disparu, voyant l’entraîneur envisager une démission et fuir le plus loin possible du fameux « contexte marseillais ». Dès lors, une question se pose : Marcelino est-il le dommage collatéral des galères de Longoria ?

Où il va, Longoria ?

« Je suis combatif, et suis prêt à montrer que notre style de jeu peut faire la différence à l’OM. Tout ce qu’il nous faut, c’est un peu de temps. » En conférence de presse après le nul accroché face à Toulouse dimanche dernier (0-0), Marcelino invoquait un « nous » rassembleur, pour demander patience et clémence aux supporters marseillais, déjà lassés par la monotonie proposée. Ce « nous » englobait ainsi joueurs, staff mais également direction, au sein de laquelle Pablo Longoria, le président, et Javier Ribalta, le directeur du football, font office de têtes d’affiche. Car si l’entraîneur espagnol s’est retrouvé parachuté sur le banc Phocéen – en plus de ses qualités tactiques – c’est en partie grâce à son amitié avec ses homologues ibériques. Pour un rapide rappel historique : Longoria a entamé sa carrière de dirigeant à l’été 2006, par un stage de secrétaire technique au sein du Recreativo Huelva, alors promu en Liga et entraîné par Marcelino.

Une relation de longue date, censée établir un nouveau chapitre dans l’histoire récente de l’OM mais qui a, au contraire, précipité sa chute. D’abord pour Longoria, sommé de partir par les ultras, Rachid Zeroual en tête, au terme d’une réunion houleuse organisée ce lundi. Prévu pour arrondir les angles et évoquer les difficultés sportives d’un club pourtant troisième du championnat et invaincu depuis le début de saison en championnat, le meeting s’est transformé en pugilat pour le président. Mise au ban des jeunes marseillais du centre de formation au profit de joueurs étrangers ou conflits d’intérêts liés à une société commerciale créée par l’Espagnol à son arrivée à Marseille, tout ou presque a été passé au crible par les supporters. Nos confrères d’Eurosport Espagne évoquant également de supposées menaces à l’encontre de ces mêmes dirigeants. Et au milieu du bordel : Marcelino.

Quand Marcelino s’engage dans un projet, son environnement est primordial. S’il voit qu’autour de lui, les certitudes qu’il avait commencent à s’effriter, alors il préférera partir plutôt que de s’embourber. Pedro Menéndez, ami de Marcelino

Dépressurisation requise

Choqué par la tournure prise par les événements, l’Asturien n’a pas hésité une en quittant ses bureaux : si Longoria part, il en fait de même. À entendre Pedro Menéndez, ancien joueur et fidèle ami du petit Marcel, l’issue semble d’ailleurs inévitable : « Quand Marcelino s’engage dans un projet, son environnement est primordial. S’il voit qu’autour de lui, les certitudes qu’il avait commencent à s’effriter, alors il préférera partir plutôt que de s’embourber ». Gérer la pression due au résultat, oui. Gérer la pression d’un environnement chaotique, non. Que ce soit à Villarreal ou à l’Athletic Club – écuries loin d’être réputées pour leur contexte difficile – Marcelino a toujours essayé de construire sa carrière loin de la pression. Et quand la situation tend à s’envenimer comme à Valence, il aura pu compter sur l’appui de Mateu Alemany, son directeur sportif, bouclier utile face aux vocifération du propriétaire Peter Lim.

À Marseille, le bouclier Longoria s’est aujourd’hui fissuré. « Marcelino c’est un tacticien, pas un dirigeant, poursuit Menéndez. Lui ne veut rien faire d’autre que du sportif. Il faut se souvenir qu’à ses débuts, il avait refusé d’entraîner le Sporting de Gijón parce que le club était instable et qu’il estimait ne pas être prêt pour s’empêtrer là-dedans. » Comprenez, le technicien n’a pas le sang chaud d’André Villas-Boas, Jorge Sampaoli ou Igor Tudor, qui ont tout de suite bombé le torse face aux invectives extérieures. Mais qui ont tous fini par quitter le navire. Débarqué en savant au nom évocateur, Marcelino García Toral aura donc fini submergé par la vague d’incertitudes marseillaises. Une noyade que la bouée Pablo Longoria a paradoxalement provoqué.

