Longoria en instance de départ ? Le mage Antonetti avait déjà tout prédit

La boule à Z de cristal.

Pendant que Pablo Longoria se fâche avec les supporters de l’Olympique de Marseille et menace de quitter la présidence, Frédéric Antonetti doit bien rire dans son coin. Il faut dire que l’oracle avait tout vu. En 2021, lorsque le président de l’OM avait osé critiquer l’état du football français, l’entraîneur du FC Metz avait envoyé des scuds à l’Espagnol. « Qu’est-ce qu’il a fait lui, dans sa vie ? Je veux bien écouter Ancelotti, Tuchel, l’entraîneur de Monaco… Je veux bien écouter les grands joueurs qui viennent en France et qui ont connu d’autres championnats et je les accepte volontiers. Après, Longoria…, s’était d’abord agacé le divin chauve. Je crois qu’un des dirigeants de Valence l’a traité de lâche et de menteur. Si on disait ça de moi, je ne serais pas très fier. »

Sans vouloir « rentrer dans la polémique », le Corse avait décidé de livrer au parterre de journalistes ébahis de quoi allait être fait l’avenir pour une personne qui représente selon lui « le nouveau football » ou plutôt « des météorites qui tous les ans changent de club ». « Je ne peux dire qu’une chose, par expérience je sais comment va finir l’histoire à Marseille. Je peux lui écrire s’il veut, avait annoncé le visionnaire. Vous verrez… Comme j’avais dit comment allait finir l’histoire à Lille quand je suis parti. » Un dernier rire maléfique pour rappeler le passage chaotique de Marcelo Bielsa dans le Nord, et le nom du président marseillais écrit dans le Death Note.

La prophétie se réalise deux ans plus tard.

