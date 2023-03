Sampaoli, l'échec de la révolution

Se remettre avec une ex est rarement une bonne idée. Pour le FC Séville et Jorge Sampaoli, l’idylle 2.0 avait démarré le 6 octobre dernier sur ces mots : « Je ressens des émotions et des souvenirs très agréables, racontait l’entraîneur déjà passé chez les Palanganas lors d’une saison 2016-2017 gravée dans le marbre. J’ai l’envie de générer la même idée que lors de ma première expérience. J’ai cette énergie positive pour réaliser des modifications à court terme. » Un discours à la première personne plein de bonne volonté sur le papier, mais qui n’a pas pris dans les faits. Ce mardi matin, après cinq mois et demi à bouillonner aux entraînements et faire les cent pas dans sa zone technique les jours de match, Sampa s’est fait lourder par sa direction via un communiqué lui aussi teinté de court-termisme. L’information indique notamment « le fait que l’équipe ne soit pas parvenue à sortir des places basses du classement depuis son introduction et l’image offerte sur les dernières rencontres de l’équipe ont amené le club à prendre cette décision à douze journées de la fin du championnat ». De façon plus transparente, cela signifie un merci pour rien et un regard tourné vers une situation d’urgence.

ℹ️ Jorge Sampaoli deja de ser el técnico del #SevillaFC. #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 21, 2023

Une création destructrice

Pour détailler ce deuxième tour de piste de Sampaoli à Séville, il y a d’abord des chiffres. Prédécesseur applaudi lors de son adieu au Sanchez-Pizjuan malgré la claque reçue contre Dortmund (1-4), Julen Lopetegui avait laissé le club à la dernière place de son groupe en Ligue des champions et une dix-septième place en championnat après sept journées, avec 0,71 point pris par match. Au départ de Sampaoli, les Andalous ont réduit les dégâts sur la scène européenne, puisque l’équipe est toujours en lice au stade des quarts de finale de la Ligue Europa. Mais en Liga, la problématique reste grosso modo la même avec une triste seizième place, une moyenne de points par match en légère hausse (1,21) et seulement deux points d’avance sur le FC Valence, premier relégable. À l’heure où le rival du Real Betis lutte pour le haut de tableau, le FC Séville doit sauver sa peau en Liga. Et ce n’est pas la défaite du week-end dernier sur la pelouse de Getafe (2-0), un concurrent direct au maintien, qui laisse deviner une fin de saison joyeuse. Dans la banlieue de Madrid, le diable s’est même amusé à se cacher dans les détails. L’ouverture du score signée Munir El-Haddadi, presque gêné de marquer contre son ancien employeur entre 2019 et 2022, a entraîné le but du K-O inscrit par Enes Ünal après une maladresse défensive de Pape Gueye, recrue hivernale majeure de Sampaoli sous forme de prêt à l’OM.

Délestés de leur charnière centrale Koundé-Diego Carlos l’été dernier contre un beau pactole de 81 millions d’euros, les dirigeants sévillans n’ont pas entièrement réinvesti cet argent dans la succession et ont misé sur deux nouveaux poulains, Marcão et Tanguy Nianzou, pour 28 millions d’euros. Dans la pratique, le changement fait mal aux yeux, puisque le FC Séville possède la dix-huitième moins bonne défense de Liga avec déjà 42 buts concédés (à égalité avec l’Espanyol), contre… 30 buts encaissés lors de l’intégralité de l’exercice 2021-2022. Si Nianzou parvient à enchaîner les matchs en tant que titulaire, Marcão est arrivé à court de forme. L’ex-stoppeur de Galatasaray ressemble désormais à une erreur de casting avec seulement sept apparitions depuis son début d’aventure sévillane et des blessures à répétition. Ajoutez à cela le flop Isco en attaque, l’aller-retour de Lucas Ocampos à l’Ajax Amsterdam et la rentrée dans le rang de certaines valeurs sûres comme le vétéran Jesus Navas, Papu Gomez ou Youssef En-Nesyri, et vous obtenez une équipe en quête permanente de repères.

« Je ressens à nouveau de l’insécurité »

Dès lors, la fronde ne s’est pas abattue sur l’entraîneur, mais sur deux autres hommes bien plus influents : le président Pepe Castro et l’emblématique Monchi, bras droit chargé du recrutement. Au milieu de cette atmosphère tendue, Sampaoli a fait office de sauce pimentée sur un plat de chili con carne. Trop ambitieux avec un effectif au mieux moyen, l’ancien sélectionneur de l’Albiceleste n’a pas trouvé l’âme guerrière suffisante et s’est notamment incliné dans les grandes largeurs face à l’Atlético de Madrid (6-1). « C’est un match qui a eu un impact négatif sur le moral de l’équipe, déclarait le coach encore sous le choc de la goleada reçue au Wanda Metropolitano. Quand un entraîneur arrive et impose une idée de jeu, cela peut avoir un effet direct, un effet progressif ou pas d’effet du tout. Avant le match contre Osasuna (perdu 3-2, NDLR), nous avions remédié à cette obsession de la défense. Mais depuis, je ressens à nouveau de l’insécurité. » Plus que jamais attendu au tournant, Monchi aurait convaincu José Luis Mendilibar de porter le costume de pompier et de sauver le FC Séville des flammes de la deuxième division. Adepte du 4-4-2 compact et du jeu direct, le Basque passé par Eibar entre 2015 et 2021 a prouvé qu’il savait faire au mieux avec des moyens limités. La hype Sampaoli, elle, semble d’ores et déjà bien lointaine.

