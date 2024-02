L’AC Milan chambre l’Inter sur la présence de Kanye West à San Siro

Un chambrage buon bambino.

Ce mardi soir, l’Inter recevait l’Atlético de Madrid (1-0) pour la manche aller des huitièmes de finale de Ligue des champions. Présent à Milan à l’occasion de la Fashion Week qui a débuté le jour du match, Kanye West en a profité pour faire un détour par le stade Giuseppe-Meazza, accompagné de sa femme. Comme il en a désormais l’habitude, le rappeur américain n’apparaît plus que cagoulé. Forcément, l’AC Milan ne s’est pas gêné pour se moquer.

Avant le déplacement à Rennes, le club lombard a publié une courte vidéo dans laquelle on peut voir débarquer à San Siro des stars comme Dua Lipa, Tom Cruise, Will Smith et même… Gérard Depardieu, toutes cagoulées. Ce ne sont évidemment pas les vraies, mais plutôt des personnes ayant plus ou moins la même corpulence que les quatre célébrités en question.

Fatal Bazooka était vraiment en avance sur son époque.

