Pronostic Udinese Juventus : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Juventus finit en relevant la tête face à l’Udinese

A l’instar de Lorient en Ligue 1, l’Udinese avait réalisé une excellente entame de championnat qui lui a rapidement permis d’amasser des points. Grâce à cette avance précieuse, le club du Frioul n’a jamais été menacé dans la course au maintien. L’Udinese a eu un gros passage à vide, sans victoire de mi-octobre à mi-janvier, ce qui lui vaut de se trouver calé dans le ventre mou du championnat, en 12e position, à l’orée de ce championnat. Les Primi Bianconeri ont lâché lors des dernières journées, depuis qu’ils se savent totalement sauvés. En effet, les partenaires de Florian Thauvin se sont inclinés lors de leurs 3 derniers matchs face à la Lazio, la Fiorentina et contre la Salernitana le week-end dernier (3-2). Lors de cette dernière rencontre, l’Udinese avait démarré pied au plancher, prenant rapidement les devants (0-2) avant de craquer (score final 3-2). De plus, l’important néerlandais Zeegelaar a été expulsé et manquera donc la réception de la Juventus.

De son côté, la Vieille Dame est impatiente de mettre fin à cette terrible saison. En effet, les Bianconeri ont connu exercice compliqué avec des résultats sportifs décevants, sortis dès la phase de poule en Ligue des Champions puis en demi-finale de l’Europa League mais aussi en demi-finale de la Coppa Italia. Ajoutons que la Juventus a payé également le prix au niveau extra-sportif, où ses arrangements sur des transferts ou sur le paiement de certains salaires ont été condamnés. Au final, la Juve s’en sort avec 10 points de pénalité condamnant l’ensemble de son œuvre. Malgré cette sanction, les Bianconeri sont qualifiés pour l’Europe (assurés de la 7e place) et sont toujours en course pour accrocher une place dans la prochaine Europe League puisqu’ils ne comptent qu’un seul point de retard sur la Roma. Certainement marqués par les dernières décisions, les Turinois se sont inclinés lors de leurs 2 derniers matchs face à Empoli (4-1) et contre le Milan AC (0-1) le week-end passé. Déterminé à sortir de cet exercice par le haut et à pourquoi pas rejouer la C3 plutôt que la C4, la Juventus devrait s’imposer à Udinese qui reste sur 3 défaites et qui ne joue plus grand-chose. Alors que Vlahovic est annoncé forfait et Kean sur le banc, l’attaque des Bianconeri devraient être menée par Milik (7 buts en Serie A) et Di Maria (4 buts).

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

