Trois supporters grenoblois vont se rendre à Annecy en trottinette pour le derby

Attention, ça monte !

Pour le dernier déplacement de la saison, trois supporters du Grenoble Foot 38 ont décidé de se rendre à Annecy en… trottinette (non électrique) ! Selon les informations d’Ici Isère, Hugues, Joran et Xhon de leurs prénoms vont parcourir 125 kilomètres pour aller soutenir leur club de cœur dans la capitale de la Haute-Savoie dans ce match entre le 7e et le 8e de Ligue 2.

Un plan de longue date

Ils ont eu l’idée après avoir vu un autre supporter du GF38 rallier Lorient à vélo. Et pour éviter les blessures en route, les trois Grenoblois s’entraînent trois fois par semaine. « Le premier entraînement, c’était l’enfer. On découvrait, on ne savait pas que ça allait être aussi dur, raconte l’un d’entre eux à Ici Isère. On a fait un gros tour de 15 kilomètres jusqu’à Sassenage, c’est quand même un effort. On ne veut pas faire une performance, mais habituer notre corps. »

Rien n’est laissé au hasard. « On a étudié pour passer dans certains villages, pour traverser l’autoroute et l’Isère via les ponts. On a une possibilité d’hébergement à Chambéry. On verra si on essaie d’aller jusqu’à Aix-les-Bains pour maximiser les kilomètres le premier jour, car le deuxième jour, c’est là où il y a le plus de dénivelé positif. Les cuisses et les semelles des chaussures vont en prendre un coup », ont-ils affirmé. Pour le retour, Hugues, Joran et Xhon sont d’accord : il se fera en voiture.

Ah les jeunes…

