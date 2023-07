Pronostic Chine Haïti : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde féminine

La Chine corrige le tir

Ancienne grande nation du football féminin avec notamment une 4e place décrochée en 1995 et une finale disputée en 1999, la Chine n’a plus son éclat d’antan et doit maintenant batailler pour sortir de sa poule. La faute à sa défaite concédée sur le gong lors de son premier match dans le tournoi face au Danemark. Alors qu’elles avaient livré une prestation plutôt solide toute au long de la rencontre, les Roses de Fer ont été surprises en toute fin de rencontre par les Danoises et ont donc dû s’incliner sur le plus petit des scores (1-0) au terme d’un scénario cruel. La 14e nation au classement Fifa se retrouve maintenant en mauvaise posture et n’a d’autre option que de l’emporter, et pourquoi pas largement, face à un adversaire plus abordable.

Car en face, Haïti est de loin l’équipe la moins bien armée de cette poule D. Reléguée à la 53e place du classement Fifa, cette sélection participe pour la 1re fois de son histoire à une grande compétition internationale où elle a pour l’instant agréablement surpris en résistant plutôt bien à l’Angleterre lors de son premier match. Les Grenadières ont en effet seulement été défaites d’un petit but inscrit sur penalty en 1re période. Mais elles ont tout de même concédé beaucoup d’occasions et démontré leurs limites techniques en affichant un taux de passes réussies beaucoup trop faible (57%) pour espérer mettre à mal une équipe expérimentée comme la Chine. Aussi, la victoire devrait revenir aux Chinoises dans cette rencontre qui devraient en profiter pour se replacer dans la course à la qualification avant leur dernier match prévu face aux Anglaises.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

