Pronostic Haïti Danemark : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde féminine

Le Danemark l’emporte et se qualifie

Jamais qualifiée pour une Coupe du monde jusqu’ici, cette sélection de Haïti a pu faire ses débuts dans le plus grand tournoi du monde ces derniers jours. Et si tout ne s’est pas passé comme prévu jusqu’ici avec deux défaites, cette formation n’a pas eu à rougir de ses prestations. En effet, elle s’est d’abord inclinée sur le plus petit des scores face aux championnes d’Europe en titre anglaises en raison d’un penalty (1-0) avant de connaître le même scénario face à la Chine, à nouveau sur penalty (1-0).

De son côté, le Danemark se trouve dans une position plutôt idéale au moment d’aborder cette dernière journée de la phase de groupes. En effet, il se trouve en 2e position de ce groupe D, certes à égalité avec la Chine mais celle-ci affronte dans le même temps l’Angleterre. Vainqueurs face à l’Empire du Milieu pour débuter (1-0), les Danoises avaient ensuite dû s’incliner sur le plus petit des scores lors d’un match plutôt équilibré face aux Anglaises. Qualifiées quoi qu’il arrive en cas de succès, les Scandinaves ne devraient pas manquer l’occasion de rejoindre les 1/8e de finale de ce groupe en l’emportant face à l’adversaire le plus faible de ce groupe.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

