L’Angleterre maîtrise le Danemark

Angleterre 1-0 Danemark

But : James (6e)

De Lauren barre.

Après un succès peu convaincant face à Haïti pour démarrer cette Coupe du monde, l’Angleterre s’est montrée un poil plus inspirée pour disposer du Danemark dans le groupe D ce vendredi (1-0). Une victoire acquise au terme d’un match plaisant qui permet aux championnes d’Europe d’entrevoir les huitièmes.

Visiblement décidées à faire mieux que samedi dernier, les filles de Sarina Wiegman donnent le ton d’entrée de jeu. Propulsée dans le onze de départ, Lauren James, trouvée à l’angle de la surface, repique sur son pied droit avant d’expédier la gonfle dans le petit filet de Lene Christensen (1-0, 6e). Toujours aussi remuante, la joueuse de Chelsea tente de remettre le couvert un quart d’heure plus tard, mais se heurte cette fois à la gardienne danoise (20e). Les Danish Dynamite essaient ensuite timidement de réagir sur le moindre contre offert par les Anglaises. Quelques imprécisions dans le dernier geste empêchent toutefois les joueuses de Lars Søndergaard de venir inquiéter Mary Earps, puisque seule Pernilla Harder parvient à accrocher le cadre (28e) au terme d’une première période marquée par la blessure, à première vue plutôt grave, de Keira Walsh (37e).

Au retour des vestiaires, les Anglaises appuient sur l’accélérateur pour faire le break et plier ce match. Malgré une succession de corners, les Lionesses laissent des Danoises totalement dominées encore en vie dans cette partie. Alternant phases de possession et offensives en direction des buts adverses, Lauren James et sa bande ne trouvent pas une seule fois le cadre au cours de ce deuxième acte. Sous l’eau, les Danish Dynamite parviennent tout de même à se pointer dans le camp anglais. Amalie Vangsgaard, buteuse contre la Chine, voit même le poteau repousser son coup de casque (87e). Un frisson de courte durée pour les championnes d’Europe qui tiennent le choc et foncent vers les huitièmes.

En face, le Danemark marque le pas et comptera sur la dernière journée pour se qualifier.

Angleterre (4-3-3) : Earps – Daly, Greenwood, Bright, Bronze – Toone (Hemp, 76e), Walsh (Coombs, 38e), Stanway – James, Russo (England, 76e), Kelly. Sélectionneuse : Sarina Wiegman.

Danemark (4-2-3-1) : Christensen – Sevecke, Ballisager (Thøgersen, 76e), Boye, Veje – Hasbo (Vangsgaard, 71e), Holmgaard (Troelsgaard Nielsen, 88e) – Thomsen, Kuhl, Madsen (Sørensen, 76e) – Harder. Sélectionneur : Lars Søndergaard.

