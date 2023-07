Pronostic Danemark Chine : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde féminine

La Chine a toute ses chances face au Danemark

Pas qualifié sur les trois précédentes éditions du tournoi mondial, le Danemark retrouve ici la Coupe du Monde après avoir dominé un groupe de qualifications assez modeste composé également de la Bosnie, du Monténégro, de l’Azerbaïdjan et de Malte. Un groupe dont la Russie avait été bannie. Eliminé dès la phase de poules de l’Euro de l’été dernier, le Danemark n’a pas rassuré sur ses derniers matchs de préparation à ce Mondial, avec notamment une défaite face aux Bleues au Tournoi de France en février, et une plus récente face à l’Espagne début juillet.

En face, la Chine rêve de revenir à son niveau des années 90 (vice-championne olympique en 1996 et du monde en 1999). Pour cela, elle a fait appel à une membre de cette génération dorée, Shui Qingxia, devenue récemment sélectionneuse. Depuis son arrivée à la tête de l’équipe, la Chine a remporté la Coupe d’Asie 2022 en battant respectivement le Japon et la Corée du Sud en demie et en finale. Auteur de 2 victoires face à la Russie, et d’un match nul face à la Colombie pour ses 3 derniers matchs de préparation, la Chine semble avoir les moyens de faire au moins match nul face à un Danemark qui ne fait pas forcément très peur.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

