Le Danemark fait tomber la Chine seize ans après

Danemark 1-0 Chine

But : Vangsgaard (90e+1) pour les Danoises

C’était juste.

Ouf. Longtemps, les Danoises – à qui le costume de petit outsider dans cette compétition colle parfaitement – ont pensé qu’il fallait se contenter d’un score de parité contre les valeureuses Chinoises ce samedi (1-0), pour le compte du deuxième match de ce Groupe D dans ce Mondial féminin. Mais les finalistes de l’Euro 2017 ne sont finalement pas repartis les mains vides grâce à un but dans le temps additionnel. Seize ans après son dernier match dans une Coupe du monde, le Danemark réussit son retour dans la plus belle des compétitions. Les soldats de Shui Qingxia peuvent nourrir quelques regrets pour leur entrée en lice.

Particulièrement gênées par l’intensité et la vivacité installées par la sélection asiatique pendant toute la première période, les Danoises ont dû patienter jusqu’au retour des vestiaires pour se créer une occasion. Jusque-là, elles n’avaient tiré que trois fois au but, sans cadrer la moindre frappe. Cinq minutes après la reprise, Hasbo est à deux doigts de profiter d’une déviation maladroite de Li Mengwen pour envoyer son coup de casque au fond des filets (50e). Manqué. La deuxième véritable occasion arrive une petite demi-heure plus tard quand Shanshan Wang est à quelques centimètres d’envoyer le ballon dans ses propres filets sur un coup franc (74e). La troisième opportunité fera mouche : la Parisienne Amalie Vangsgaard a trouvé le chemin des filets d’une tête sur un corner en fin de partie (1-0, 90+1e). Agressive et bien structurée, cette équipe chinoise a montré un bien beau visage et cette défaite semble presque imméritée.

Prochains rendez-vous : Angleterre-Danemark et Chine-Haïti le vendredi prochain.

Danemark (4-3-3) : Christensen – Sevecke, Pedersen, Boye, Veje – Holmgaard, Hasbo, Kuhl (Bruun, 62e) – Thomsen, Harder (cap.), Sorensen (Madsen, 72e). Sélectionneur : Lars Søndergaard.

Chine (4-4-2) : Xu – Mengwen, Wang, Yao, Qiaozhu – X. Zhang (Wang Shuang, 46e), R. Zhang, Yang, L. Zhang – Wu, Lou. Sélectionneuse : Shui Qingxia.

