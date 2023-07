Réduites à 10, les Chinoises font plier Haïti

Chine 1-0 Haïti

But : Shuang (74e, sp)

À l’expérience.

Après un début de rencontre très terne, dont la seule action marquante fut une tentative acrobatique Jiahui Lou (16e) sans aucun danger, la rencontre s’est ouverte suite au carton rouge de Rui Zhang (28e). Coupable d’une semelle incontrôlée et dangereuse sur le genou de Sherly Jeudy, la meneuse chinoise est rattrapée par la VAR. Ses coéquipières étaient pourtant bien mieux entrées dans le match que leurs adversaires. Malgré la volonté de toujours garder le ballon, elles ont évidemment concédé plus d’occasions, tandis que la sortie de Jiahui Lou, qui était la plus en vue du onze de départ, n’a pas aidé.

Le choix tactique étonnant de Shui Qingxia a considérablement diminué les offensives de son équipe sans pour autant densifier le bloc. La capitaine haïtienne, Nerilia Mondesir, a même cru ouvrir le score avant que son but ne soit refusé pour un hors-jeu clair (42e). Remplaçante au coup-d’envoi, Melchie Dumornay s’est, quant à elle, distinguée dès son entrée avec un tir à bout portant superbement arrêté par Yu Zhu et sa main ferme (52e). Toujours plus conquérantes, les Grenadières ont investi les ailes pour se procurer plusieurs situations coup sur coup, mais les centres n’ont jamais trouvé preneur (59e, 61e et 66e).

Après de longues minutes de flottement, la Chine a réinvesti le camp haïtien, jusqu’à se procurer un penalty. D’abord refusé pour un potentiel hors-jeu, l’assistance vidéo intervient et l’accorde. L’ancienne Parisienne Wang Shuang ne se fait pas prier et prend à contre-pied Théus pour ouvrir le score (1-0, 74e). Quelques secondes plus tard, Lynyan Zhang pense obtenir un nouveau penalty, mais, cette fois, la VAR souri à Haïti. Pas suffisant pour relever la tête après ce coup de massue. Pas venue pour rien, l’arbitre vidéo a encore du travail dans le temps additionnel avec… un penalty refusé aux Grenadières (90e+3).

Avec trois points, les Chinoises recollent au Danemark et peuvent croire en la qualification face à l’Angleterre, déjà assurée de sortir du groupe D, lors de la dernière journée. Les Haïtiennes, elles, doivent espérer un miracle.

Chine (4-2-3-1) : Zhu – Qiaozhu, Wei, Shanshan, Mengwen – Lina, Lingwei (Jiawing, 82e) – L. Zhang (Tang, 88e), R. Zhang, Chengshu (Shuang, 46e) – Lou (Xin, 36e). Sélectionneur : Shui Qingxia.

Haïti (4-2-3-1) : Théus – Petit Frere, Tabita Joseph, Louis (Etienne, 81e), Mathurin (Surpris, 81e)- Moryl (Dumornay, 46e), Pierre Louis – Batcheba (Eloissaint, 64e), Jeudy (Kiki, 90e), Mondesir – Borgella. Sélectionneur : Nicolas Delépine.

