C1 CONCACAF : la seule équipe haïtienne en activité se qualifie pour les quarts

L’exploit du match aller est confirmé.

Le Violette AC, seule équipe d’Haïti encore en activité et vainqueur du match aller contre Austin, club de MLS, s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions CONCACAF. Et ce, malgré la défaite 2-0 contre le 4e de la conférence Ouest du championnat américain, grâce à son succès (3-0) à l’aller. Pour rappel, avant la première manche de ce double affrontement, le Violette AC n’avait pas disputé de match officiel depuis mai 2022, soit depuis plus de neuf mois.

📹 It was a match full of drama and excitement. Check out the highlights! ▶️ 🗒️ For the recap go to https://t.co/b32LOaZjN3 👈@AustinFC 🟢⚫️ 🆚 🔵⚪️ @VACHAITI#SCCL23 pic.twitter.com/p5iZMQrwbh — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) March 15, 2023

Ce dernier s’était déroulé en République dominicaine à cause de l’instabilité sociale présente en Haïti. Grâce à sa participation à cette édition de la Ligue des champions, elle est d’ailleurs la seule équipe de l’île autorisée à jouer. La préparation du match s’est faite dans la tourmente, puisque l’équipe n’aurait inscrit que quatorze joueurs sur la feuille de match à cause de la non-obtention de visa pour certains joueurs qui ne furent donc pas autorisés à se rendre aux États-Unis. Des absences compensées par les signatures de joueurs libres, vivant aux États-unis. Malgré tout, les 35 tirs tentés par les Américains n’auront que sublimé la performance de l’héroïque gardien haïtien, auteur de 8 arrêts.

Un triomphe pour faire durer le plaisir.

Pourquoi Guardiola a-t-il empêché Haaland de marquer plus de cinq buts ?