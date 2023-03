C1 CONCACAF : une équipe haïtienne crée l’exploit

C’est pas la quantité qui compte, mais la qualité des matchs.

Le club haïtien du Violette AC est venu à bout d’Austin, sixième de MLS, en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions CONCACAF. La subtilité de cette nouvelle reste que le club de Port-au-Prince n’avait pas disputé le moindre match depuis plus de neuf mois, mai 2022 pour être exact, à l’occasion de la finale du Championnat des clubs caribéens de la CONCACAF. Cette victoire permet au VAC d’être la première haïtienne à remporter un match dans le nouveau format de la C1 nord-américaine, en place depuis la saison 2008-2009.

La rencontre de ce mardi s’est ainsi déroulée en République dominicaine voisine, la situation ne permettant pas de jouer sur le sol haïtien. En effet, les clubs locaux n’ont pas repris le championnat depuis plusieurs saisons déjà, en raison de la pandémie de Covid-19, puis de l’instabilité sociale. Haïti subit une grave crise depuis février 2019 et le début des manifestations réclamant la mise en place d’un gouvernement de transition, même si l’instabilité politique en Haïti remonte à 2016 et la succession de Michel Martelly. Le 7 février 2021, les partis de l’opposition et la société civile déclarent l’expiration du mandat du président de la République, Jovenel Moïse, et désignent Joseph Mécène Jean-Louis comme président provisoire. La crise ne s’achève pas pour autant, puisque le 7 juillet, Jovenel Moïse est assassiné dans la banlieue de Port-au-Prince par un groupe armé. L’état de siège est alors déclaré par le Premier ministre par intérim, Claude Joseph. S’ajoute, depuis juillet 2022, une explosion des violences commises par des gangs armés, faisant régner la peur dans le pays. Le Violette AC, grâce à sa participation à la Ligue des champions, continue de jouer au football en Haïti, les autres clubs étant en arrêt forcé.

Un club de Haïti a battu un club de MLS 3-0 lors du premier match de la phase finale de CONCACAF. L'équipe haïtienne s'appelle Violette et un certain Roberto Baggio joue en son sein. C'est le tweet. pic.twitter.com/lGbLh8J1ut — Diego Tonatiuh (@diegotonatiuh) March 8, 2023

La vie en rose grâce à Violette.

