L’Angleterre dompte difficilement Haïti

Angleterre 1-0 Haïti

But : Stanway (29e)

C’est ce qui s’appelle s’enlever une Delépine du pied.

Bousculée, l’Angleterre a sorti les muscles pour croquer Haïti ce samedi (1-0). Une victoire précieuse pour les championnes d’Europe qui entament parfaitement ce Mondial et s’installent en tête du groupe D avant la rencontre entre la Chine et le Danemark.

Face à des Grenadières séduisantes et emmenées par la virevoltante Melchie Dumornay, il faut plusieurs minutes aux Three Lionesses pour parvenir à contrôler le rythme d’une partie que tentent systématiquement d’emballer des Haïtiennes un poil naïves. Passé une petite frayeur à la suite d’un premier appel à la VAR (15e), les joueuses de Nicolas Delépine concèdent bêtement un pénalty pour une main plus qu’évitable de Kethna Louis. Georgia Stanway, après avoir buté sur Kerly Theus, profite d’une deuxième chance offerte par l’assistance vidéo pour ouvrir la marque (1-0, 29e). Malgré plusieurs situations pour Roselord Borgella, Haïti ne parvient pas à renverser la vapeur et rentre au vestiaire avec un but de retard.

Plus en maîtrise, les Three Lionesses étouffent les velléités des Grenadières après la pause en multipliant les séquences de possession. Dans le dur physiquement, Nérilia Mondésir et compagnie commencent à sérieusement subir, et Theus multiplie les interventions pour empêcher les Anglaises de faire le break. Pourtant, sur un ultime sursaut des Haïtiennes, Mary Earps s’offre la plus belle parade de cette rencontre. En contre, Mondésir trouve Roseline Éloissaint, tout juste entrée sur le pré, mais la gardienne anglaise sort une délicieuse intervention du pied pour repousser la frappe enroulée de la Nantaise (82e). Et valider le premier succès de Lucy Bronze et ses copines dans ce Mondial.

It’s coming home !

Angleterre (4-3-3) : Earps – Bronze, Bright, Carter, Greenwood – Stanway, Walsh, Toone – Russo (Daly, 77e), Kelly, Hemp (James, 61e). Sélectionneuse : Sarina Wiegman.

Haïti (4-4-2) : Theus – Petit Frère, Limage (Mathurin, 31e), Joseph, Louis – Louis (Joseph, 93e), Jeudy, Pierre-Louis, Mondésir – Borgella (Éloissaint, 79e), Dumornay. Sélectionneur : Nicolas Delépine.

