Finalistes du Mondial, les Anglaises bientôt chez Madame Tussauds

Fini les Misses, les voilà désormais Cire.

Alors qu’il ne leur aura manqué qu’une marche – la dernière – pour être couronnées, les Anglaises, battues par l’Espagne en finale de la Coupe du monde, vont faire leur entrée chez Madame Tussauds. « Comme le reste de la nation, nous sommes incroyablement fiers des Lionesses, s’est justifié Tim Waters, directeur général de Madame Tussauds Londres. […] Elles inspirent et encouragent tant de gens, et nous pensons qu’il est juste de commémorer ce qu’elles ont accompli. »

As the nation welcomes home the Lionesses after their monumental World Cup performance, we need the nation to help choose which member of the inspirational squad will be honoured here at Madame Tussauds London!https://t.co/kVTrs8tSRJ pic.twitter.com/mfjSZVYCcG

— Madame Tussauds London (@MadameTussauds) August 22, 2023