Sept mois après sa blessure contre le PSG, Jamal Musiala sur le retour

À force de penser à Lennart Karl, avez-vous déjà oublié Jamal ? Comme l’a confirmé l’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, lors de la conférence de presse avant la rencontre des Munichois contre Leipzig, Jamal Musiala pourrait faire son retour à la compétition samedi.

Selon ses propres déclarations, le Belge prévoit une place dans le groupe pour le jeune joueur de 22 ans lors de ce match au sommet contre le RB Leipzig : « Si tout se passe bien aujourd’hui, il sera présent. C’est une excellente nouvelle. »

Sept mois après son choc avec Donnarumma

Ainsi, Musiala pourrait rejouer pour le Bayern plus de sept mois après sa collision avec Gianluigi Donnarumma lors du Mondial des clubs. L’attaquant n’était revenu à l’entraînement collectif du Rekordmeister que depuis un mois, sous les acclamations de ses coéquipiers.

Kompany a toutefois précisé qu’il allait encore avoir besoin de temps pour retrouver toutes ses sensations : « Pour moi, le rôle de Jamal et de Phonzie (Alphonso Davies) n’est absolument pas de devoir décider du match pour nous. »

Pas de panique, Olise est là.

