S’abonner au mag
  • Allemagne
  • Bayern Munich

Sept mois après sa blessure contre le PSG, Jamal Musiala sur le retour

JE
Sept mois après sa blessure contre le PSG, Jamal Musiala sur le retour

À force de penser à Lennart Karl, avez-vous déjà oublié Jamal ? Comme l’a confirmé l’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, lors de la conférence de presse avant la rencontre des Munichois contre Leipzig, Jamal Musiala pourrait faire son retour à la compétition samedi.

Selon ses propres déclarations, le Belge prévoit une place dans le groupe pour le jeune joueur de 22 ans lors de ce match au sommet contre le RB Leipzig : « Si tout se passe bien aujourd’hui, il sera présent. C’est une excellente nouvelle. »

Sept mois après son choc avec Donnarumma

Ainsi, Musiala pourrait rejouer pour le Bayern plus de sept mois après sa collision avec Gianluigi Donnarumma lors du Mondial des clubs. L’attaquant n’était revenu à l’entraînement collectif du Rekordmeister que depuis un mois, sous les acclamations de ses coéquipiers.

Kompany a toutefois précisé qu’il allait encore avoir besoin de temps pour retrouver toutes ses sensations : « Pour moi, le rôle de Jamal et de Phonzie (Alphonso Davies) n’est absolument pas de devoir décider du match pour nous. »

Pas de panique, Olise est là.

Le Bayern de Vincent Kompany bat un record de Pep Guardiola en Bundesliga

JE

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis. Son procès commence ce lundi 1er décembre dans l'État de New York, il risque la peine capitale.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui va remporter la Coupe d'Afrique des nations ?

Le Maroc
Le Sénégal
Fin Dans 2j
81
36

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!