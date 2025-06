Hugo Lloris prendra-t-il sa retraite en fin d’année ?

The last dance ?

Hugo Lloris découvrira la Coupe du monde des clubs lundi avec le Los Angeles FC, face à Chelsea. Peut-être l’un des derniers défis du gardien français, qui aura 39 ans en décembre et qui ignore encore de quoi son avenir sera fait. « Pour être honnête, je ne sais pas si je serai encore sur les terrains, ou non (en 2026), confie-t-il à L’Équipe. Il y aura sûrement des discussions avec le club cet été, mais au fond de moi, je n’ai pas encore la réponse. Je me sens bien, en ce moment, mais je suis réaliste, j’aurai 39 ans en décembre. Je suis en fin de contrat à la fin de cette année, mais il y a encore une option sur la table. Il faut tout considérer, parce que c’est aussi un choix de vie à faire. Pour le moment, je suis dans la réflexion. »

Le champion du monde 2018 a disputé 21 matchs avec le LAFC cette année. Son club est actuellement cinquième de la conférence Ouest de la MLS, en position de qualification pour les play-off. « Après l’équipe de France et Tottenham, je suis passé à autre chose, assure-t-il. Je regarde le foot européen et les matchs de l’équipe de France, mais je sais que c’était le choix à faire. J’en avais envie, et besoin, et c’est comme ça que je veux vivre le football aujourd’hui. Je ne voudrais plus le revivre comme avant. Je fais tout pour rester compétitif, mais j’ai plus de temps pour moi, et l’expérience familiale est géniale. »

Et en plus, il a la chance de jouer avec Denis Bouanga.

