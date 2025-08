Où partir pour réussir sa préparation estivale ?

Pour un voyage 100% business : l’Asie

Parfait si on s’appelle le PSG, Barcelone, ou Reims qu’on souhaite se faire plaisir et « élargir sa fanbase ». Mieux que les démodés États-Unis, déjà visités et labourés par les compétitions de la FIFA, l’Asie – Chine, Japon, Singapour, Hong-Kong, Corée, comme vous voulez et dans l’ordre que vous préférez – offre l’avantage de facilement développer son compte en banque et son audimat. Attention toutefois : en été, le continent est souvent associé aux moussons, a des forts taux d’humidité et est propice aux typhons.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Pour une cure de soleil : Marbella et la côte espagnole

« Ancien adorable port situé en Andalousie, Marbella est aujourd’hui une station balnéaire cernée de centaines de blocs de béton hauts et vilains. Ses 28 km de côtes sont bordés de minuscules plages composées de cailloux qui ont été redessinées pour les besoins de la baignade, aseptisées et remblayées avec du sable venu d’autres horizons. » Le Routard est impitoyable, mais Dortmund, le PSV Eindhoven ou Bruges s’en moquent. Avec ses belles installations sportives, ses larges choix de balades, de piscines et bien sûr la mer, la côte espagnole est le parfait compromis entre exigence sportive et reprise en douceur, au soleil. Les prix restent abordables. Des générations de lycéens français peuvent en témoigner.

Pour une sortie en famille : la West coast française

Quitte à choisir du sable, autant le faire pas loin de chez soi et en se serrant la ceinture. Sans dépenser des milles et des cents, Bordeaux ou Nantes choisissent La Baule, Rennes opte pour Dinard, quand Lorient, Tours et Angers aiment bien l’île de Ré. L’empreinte carbone est légère, le bien être total, et la nourriture plus digestible qu’en Espagne pour un sportif de haut niveau. Et puis La Baule est une terre fertile de champions. Catherine Deneuve, Muriel Robin, Eddy Mitchell et Pascal Praud ne diront pas le contraire.

Nantes-Guingamp, dans le Morbihan

Pour faire comme tous les ans : Le Chambon-sur-Lignon

Parce qu’on s’appelle Saint-Étienne et que, comme Monsieur et Madame Pic aux Flots Bleus, on n’aime pas trop changer nos habitudes. Les Verts se rendent en Haute-Loire tous les ans depuis… 1999. Et puis, c’est aussi là que Timothée Chalamet a pu développer son amour pour l’ASSE. Ah vous ne saviez pas ?

Pour la dolce vita : l’Italie

Pour voir des photos associant Laurent Guyot et Filippo Inzaghi, une bonne bouffe et du soleil, pas besoin de passer 10 000 heures sur Kayak ou d’autres sites de comparaisons de vols. Attention toutefois : sans décalage horaire, l’exposition médiatique y est intense. Naples, laminé par une D3, peut en témoigner.

Pour viser les sommets : l’Autriche

Comme un cycliste gambadant en haute montagne en stage, l’Autriche est une destination idéale pour l’oxygénation, le bien-être et des hautes performances physiques. Le Tyrol regorge également de sparring-partner sympathiques. Le Wiener Sport Klub ou Sturm Graz quand on s’appelle le PSG, Cristiano Ronaldo quand on s’appelle Toulouse.

⏱️ 10' CR7 et Joao Felix se gênent heureusement au second poteau sur ce centre dangereux de Sadio Mané ! 0-0 #ANFCTFC — Toulouse FC (@ToulouseFC) July 30, 2025

Pour prendre la tangente : l’Australie

Depuis 2010 et les grandes tournées estivales, l’Australie gagne petit à petit ses lettres de noblesse en matière de prépas d’avant-saisons. Elle a accueilli plusieurs matchs de l’International Champions Cup, une coupe qui n’a pas d’autre intérêt que de générer de l’argent. Même si la qualité des terrains laisse à désirer, ce qui pousse les équipes guardiolistes à passer leur tour, la grosse île est parfaite pour la confiance et le dépaysement. L’AC Milan, récent vainqueur 9-0 du Perth Glory après une saison galère, peut ainsi tranquillement se convaincre que sa saison commence bien.

Pour explorer de nouveaux territoires : l’île Maurice, les Seychelles ou la Lituanie

Gianni Infantino aime bien tout bousiller, alors autant qu’il aille dans des nouveaux endroits.

Pour la cohésion d’équipe : la Belgique

Pour éviter les sollicitations médiatiques, les voyages de 10 heures en avion, les matchs inutiles contre des peintres de Singapour, le FC Metz a trouvé la solution. Direction la Belgique et la splendide ville de Tubize, pour la deuxième pré-saison consécutive. Idéal pour les petits budgets, qui permettent même d’envisager une petite sortie accrobranche, mais surtout renforcer cette bonne vieille « cohésion du groupe », Parfait pour intégrer un gardien au nom de bière (Fischer) et deux Géorgiens !

Et aussi…

Saint-Sébastien, si on est Alexander Isak, la Suède pour des soirées tranquilles, Saint-Jean-de-Luz, parce qu’on s’appelle Jean-Michel Larqué.

Sébastien Corchia : « Je voulais être au cœur du projet de l'AS Cannes »