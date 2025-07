Pour son premier match amical, Naples se fait laminer par une D3

Et ça veut glaner un Scudetto une nouvelle fois ?

Des achats à la brouette, des fans avec des envies de Ligue des champions et pas foutu de gagner contre une D3 : Mesdames et Messieurs, Naples. Pour sa première rencontre de la saison, la formation coachée par Antonio Conte s’est inclinée 2-0 contre l’ogre Arezzo, cinquième de Serie C la saison dernière. Un beau coup d’épée dans l’eau pour le Napoli, malgré les titularisations de Kevin De Bruyne ou du fameux joueur qu’on n’a pas dans la poche, Noa Lang.

Un maintien envisageable ?

Une telle méforme à ce stade de la saison ne peut que provoquer des sueurs froides aux aficionados de Maradona. 0-2 contre une D3, on a trouvé mieux pour se mettre en confiance avant un exercice 2025-2026 avec l’un des effectifs les plus excitants de l’Italie. Problème de condition ? Joueurs encore en vacances ? Une chose est certaine, Antonio Conte va devoir se remettre en question avant le début de la saison, en changeant sûrement de dispositif avant les rencontres contre Catanzaro (Serie B) et le grand Stade brestois, qui ne fera pas de quartier.

Enfin, tout ça, c’est ce que les supporters marseillais se diraient.

