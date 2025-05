Le Sporting prend une option pour le titre après son nul face au Benfica

Benfica 1-1 Sporting Portugal

Buts : Aktürkoğlu (63e) pour Benfica // Trincão (4e) pour le Sporting

Le trophée attendra avant de savoir s’il sera paré de rouge ou de vert.

Le mano a mano continue entre le Benfica et le Sporting (79 points chacun) qui n’ont pas réussi à se départager dans un Estádio da Luz en feu (1-1). Résultat, tout se jouera lors de la dernière journée lors de laquelle Benfica se rendra à Braga, tandis que le Sporting recevra le Vitória de Guimarães. Avantage toutefois aux Leões qui ont leur destin en mains grâce à leur victoire lors de la manche aller face à leur colocataire de Lisbonne.

Les supporters du Benfica n’ont pas attendu le coup d’envoi pour montrer leur soutien à l’image de ce cortège pour accompagner le bus des joueurs en direction du Estádio da Luz. Cela n’a pas empêché les coéquipiers d’Ángel Di María – qui disputait probablement son dernier match à domicile avec le SLB – d’avoir du retard à l’allumage. Et le Sporting en a profité avec un Viktor Gyökeres qui prouve qu’il peut aussi être un passeur avec ce centre en retrait pour Francisco Trincão qui climatise tout un peuple (0-1, 3e).

Le Benfica Lisbonne prendra son temps avant de réagir. Et comme souvent cette saison, la réaction viendra de Vangélis Pavlidis. Le Grec se transforme en Neymar le temps d’une action où il slalome toute la défense du Sporting avant de servir sur un plateau Kerem Aktürkoğlu (1-1, 63e). Dix minutes plus tard, Pavlidis aura la victoire au bout du pied mais sa frappe rebondit sur le poteau (75e). Pour le plus grand bonheur du Sporting Portugal qui fait un grand pas vers son 21e titre de champion du Portugal.

Mais attention, un choke est toujours possible.

