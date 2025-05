Benfica-Sporting : que le meilleur règne

Un derby pour le titre. Après plus de sept mois à se tirer la bourre, Benfica et le Sporting CP vont enfin pouvoir se départager ce samedi à l’Estádio da Luz. À condition que l’un des deux sorte vainqueur. C’est simple : en fonction du scénario offert, le gagnant pourrait triompher face à son rival.

« Contre Benfica, c’est toujours le match le plus important de la saison », lâche Beto Acosta pour A Bola, attaquant argentin aux 87 rencontres disputées avec le Sporting entre 1999 et 2001. Et que dire de l’enjeu crucial de ce derby qui se déroulera ce samedi à 19h à l’Estádio da Luz : l’équipe qui l’emporte peut être sacrée championne du Portugal alors qu’une journée sera encore à jouer. Les deux formations de Lisbonne sont au coude-à-coude : même nombre de points (78 unités), meilleures défenses (26 buts encaissés chacune), meilleures attaques (85 pions inscrits pour le Sporting, 82 pour Benfica) et une différence de buts proche (+59 et +56). Mais ne vous y trompez pas, ce n’est pas avec ce dernier critère que se jouera le titre. Au pays du bacalhau, en cas d’égalité, les deux équipes se départagent aux confrontations directes.

Face-à-face le 29 décembre dernier, le Sporting s’était imposé à domicile sur la plus petite des marges, victoire 1-0 grâce à un but de Geny Catamo. Traduction : en cas de nouveau succès des Lions, le titre leur reviendra immédiatement. Le revers de la médaille de cette règle ? Si les hommes de Bruno Lage gagnent par deux buts d’écart samedi, alors le titre sera pour les Aigles. Et en cas de match nul ou de victoire 1-0 des Benfiquistas ? Le titre se disputera alors à la dernière journée avec la différence de buts (si nécessaire). Benfica ira à Braga alors que le Sporting recevra Guimarães. Passionnant.

Le Sporting s’en sort bien

Leader du championnat avec des stats très solides, le Sporting peut tout de même nourrir des regrets de ne pas avoir achevé le travail plus tôt. La faute sûrement au départ du coach Rúben Amorim, séduit par les sirènes de Manchester United alors que son équipe semblait inarrêtable : onze victoires en autant de matchs de championnat à date de son départ le 10 novembre 2024, cinq points devant le dauphin Benfica. Mais voilà, les ressources financières et l’appel d’un club mythique auront fait décoller le technicien portugais pour la grisaille anglaise après quatre saisons garnies de trophées (deux championnats, deux Coupe de la Ligue et une Supercoupe du Portugal), laissant ses joueurs orphelins de leur chef d’orchestre.

Il fallait des épaules solides pour assurer la continuité de tels résultats, ce qui n’a pas été le cas. Son successeur João Pereira est resté huit petits matchs sur le banc, avec une série de quatre défaites consécutives. Et les malheurs des uns font le bonheur des autres, Benfica en a profité pour s’emparer de la tête de la Liga Portugal Betclic. Au lendemain de Noël, la direction offre à ses supporters le licenciement de l’entraîneur responsable des doutes lisboètes. Au tour de qui d’être appelé à la rescousse ? Rui Borges, piqué à Guimarães. Et depuis, les Leões ont repris du poil de la bête : 26 matchs disputés pour seulement trois revers et surtout une confiance retrouvée.

Dans un 3-4-3 hérité de Rúben Amorim, le Sporting doit son succès en partie à un homme : le diabolique Viktor Gyökeres. Le Suédois affole les compteurs (38 buts et 6 passes décisives en 31 matchs de championnat) et n’en finit plus d’impressionner. « Les faiblesses de Viktor ? Je n’en ai pas encore découvert. C’est un animal compétitif, dans le bon sens du terme, il donne beaucoup à l’équipe », complimentait Rui Borges après le quadruplé de son attaquant contre Boavista fin avril.

Benfica aussi en grande forme

Comme son voisin, Benfica est dans une forme olympique et reste sur treize matchs sans défaite en championnat. L’éternel Ángel Di María sera présent, tout comme son compère d’attaque Vangelis Pavlidis, qui sort d’un mois d’avril XXL avec huit buts et deux passes décisives en cinq matchs. Le Grec brille de mille feux à l’image de son équipe le mois dernier : dix-huit buts inscrits contre cinq encaissés. Bruno Lage devrait reconduire sensiblement le même onze qui avait battu le Sporting (déjà !) en finale de la Coupe de la Ligue portugaise en janvier dernier (1-1, 7-6 TAB). Une colonne vertébrale composée d’Anatoliï Trubin, Nicolás Otamendi, Orkun Kökçü, Vangelis Pavlidis. C’est avec cette ossature aussi que Benfica avait balayé Porto le 6 avril, succès 4-1. L’un des atouts sur lesquels mise l’entraîneur portugais, ce sont les coups de pied arrêtés. Sur les 82 buts inscrits cette saison, 18 sont issus de cette phase de jeu, soit 22%, rapporte le média lusophone Publico.

En conférence de presse ce vendredi après-midi, Bruno Lage l’a répété, il s’attend à un match digne de ce nom. « On a l’occasion de jouer le match pour le titre. On s’attend à un grand match. On va jouer contre une super équipe, on est aussi une super équipe. » Au-delà d’un potentiel titre de champion, une première place est essentielle pour une participation à la prochaine Ligue des champions. Le dauphin devra passer par des tours de qualification pour espérer faire partie des 36 équipes retenues. Un choc importantissime, avant de se retrouver (encore !) en finale de la Coupe du Portugal le 25 mai prochain…

