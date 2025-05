Le titre de champion du Portugal se jouera sur un derby de Lisbonne

Un aigle et un lion autant fourrés ensemble, ça donne un griffon.

Entre deux multiplex, le grand match du samedi 10 mai se trouvera à Lisbonne, à l’Estádio da Luz. Pour l’avant-dernière journée de Liga Portugal, le Sporting de Viktor Gyökeres se déplacera vers son éternel rival de Benfica. Une répétition générale, avant la finale de coupe qui opposera aussi ces deux équipes. Si les derbys de Lisbonne sont de base très chauds, avec des embrouilles entre supporters, celui-là promet d’être historique.

Tous les deux à 78 points à deux journées de la fin (avec une différence de but de +59 pour le SCP, et de +56 pour le SLB), le vainqueur de ce match (s’il y en a un) pourra être sacré champion du Portugal. Une récompense à prendre au pied de la lettre. Si le vainqueur n’aurait que trois points d’avance à la fin de la 33e et avant-dernière journée, le règlement du championnat rebat les cartes.

Le Sporting en meilleure posture

Après les points, ce n’est pas le goal-average qui compte en premier mais bien les confrontations directes. Ce qui veut dire que les deux équipes peuvent devenir championnes en cas de victoire. Vainqueur du match aller (1-0) en toute fin d’année 2024, le Sporting conserverait son titre avec un triomphe en terrain hostile. Benfica peut aussi glaner le 39e championnat de son histoire, mais il faudra pour cela gagner par deux buts d’écart pour gommer l’écart de l’aller. Il ne manque plus qu’un but à la Kelvin pour que le tout devienne légendaire.

PSP, Benfica e Sporting juntaram-se para um apelo a um dérbi sem violência. pic.twitter.com/zZePRiuE2y — B24 (@B24PT) May 8, 2025

Et au pire, il y aura la finale de la Coupe du Portugal le 25 mai pour la belle.

Un derby de Lisbonne en finale de Coupe du Portugal