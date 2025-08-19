Demandez le programme des barrages de Ligue des champions

Dernier apéritif avant le vrai menu.

Ultime virage avant la nouvelle phase de Ligue des champions. Ce mardi, puis le 26 août, les barrages vont distribuer les sept derniers billets pour l’édition 2025-2026. Sans Nice – alors que vous étiez nombreux à croire en eux -, éliminé au tour précédent, aucun club français n’est concerné par ce dernier passage obligé avant la phase à 36 équipes. Retour à la bonne époque.

Le retour du Mou en Ligue des champions ?

Benfica, tombeur des Aiglons, affrontera le Fenerbahçe de José Mourinho. On sait reconnaître une affiche qui sent la poudre. Une grosse rencontre également entre les Rangers et le Club Bruges.

L’Étoile rouge de Belgrade, déjà présente la saison passée, jouera son billet face aux Chypriotes de Paphos. Les Norvégiens de Bodø/Glimt, demi-finalistes de Ligue Europa, tenteront d’éviter une deuxième élimination consécutive en barrages face au Sturm Graz, qualifié en phase de ligue l’an dernier. Ferencváros ou Qarabağ goûteront, eux, pour la première fois à ce format, tout comme le vainqueur de Bâle-Copenhague.

Allez hop, le menu complet pour les plus indécis :

Étoile rouge de Belgrade – Paphos FC

Glasgow Rangers – Club Bruges

Ferencváros TC – Qarabağ FK

Celtic – FK Kaïrat Almaty

Bâle – Copenhague

FK Bodø/Glimt – Sturm Graz

Fenerbahçe – Benfica Lisbonne

