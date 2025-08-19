S’abonner au mag
  • C1
  • Barrages

Demandez le programme des barrages de Ligue des champions

TA
Demandez le programme des barrages de Ligue des champions

Dernier apéritif avant le vrai menu.

Ultime virage avant la nouvelle phase de Ligue des champions. Ce mardi, puis le 26 août, les barrages vont distribuer les sept derniers billets pour l’édition 2025-2026. Sans Nice – alors que vous étiez nombreux à croire en eux -, éliminé au tour précédent, aucun club français n’est concerné par ce dernier passage obligé avant la phase à 36 équipes. Retour à la bonne époque.

Le retour du Mou en Ligue des champions ?

Benfica, tombeur des Aiglons, affrontera le Fenerbahçe de José Mourinho. On sait reconnaître une affiche qui sent la poudre. Une grosse rencontre également entre les Rangers et le Club Bruges.

L’Étoile rouge de Belgrade, déjà présente la saison passée, jouera son billet face aux Chypriotes de Paphos. Les Norvégiens de Bodø/Glimt, demi-finalistes de Ligue Europa, tenteront d’éviter une deuxième élimination consécutive en barrages face au Sturm Graz, qualifié en phase de ligue l’an dernier. Ferencváros ou Qarabağ goûteront, eux, pour la première fois à ce format, tout comme le vainqueur de Bâle-Copenhague.

Allez hop, le menu complet pour les plus indécis :

Étoile rouge de Belgrade – Paphos FC
Glasgow Rangers – Club Bruges
Ferencváros TC – Qarabağ FK
Celtic – FK Kaïrat Almaty
Bâle – Copenhague
FK Bodø/Glimt – Sturm Graz
Fenerbahçe – Benfica Lisbonne

Arsenal est injouable contre les gros poissons du championnat anglais

TA

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Superchampion mon frère !
  • Supercoupe d'Europe
  • PSG-Tottenham (2-2, 4-3 TAB)
Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine