Lucas Pérez raconte son histoire difficile avec ses parents

L’attaquant espagnol Lucas Pérez a récemment quitté le Deportivo La Corogne pour rejoindre le PSV Eindhoven, un départ qui cache une histoire personnelle difficile. Dans un entretien accordé à El Partidazo de la Cope, il raconte les raisons de son départ et se dévoile sur son enfance.

« J’ai grandi avec mes grands-parents après être passé par un orphelinat, où mes parents m’ont laissé quand j’avais deux ans », confie-t-il. Son retour au Deportivo en 2023 était un rêve de fin de carrière, mais son aventure a rapidement tourné au cauchemar. En novembre, il apprend que certains membres du club souhaitent son départ. « Ça m’a fait très mal parce qu’ils ne m’ont jamais parlé », explique-t-il.

Ses parents lui ont demandé de l’argent

Parallèlement, il reçoit un burofax de son père, exigeant un soutien financier à vie. « Mon père me demande de l’argent, alors qu’il m’a abandonné enfant. Ma mère a fait pareil quand j’ai signé à Arsenal », raconte-t-il avec amertume.

Accablé par ces pressions et le manque de soutien du club, il décide alors de partir. « Je ne me sentais pas valorisé ou soutenu en tant que capitaine », déplore-t-il. Finalement, c’est le PSV qui lui offre une porte de sortie fin janvier : « Je n’ai jamais pensé arrêter le football, mais la vie vous met à l’épreuve. Il faut être fort et courageux. »

