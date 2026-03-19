La même recette pour Paulo Fonseca avant OL-Celta

Rebelote ! Malgré trois retours offensifs avec ceux de Malick Fofana, Pavel Šulc et Afonso Moreira, Paulo Fonseca a choisi d’aligner exactement le même onze qu’au match aller pour défier le Celta de Vigo à domicile en huitièmes retour de Ligue Europa. Ce qui veut dire que l’entraîneur de l’OL renouvelle sa confiance en Roman Yaremchuk et Endrick en attaque, et en Steeve Kango, jeune latéral droit lancé en pro la semaine dernière en Galice.

🦁 Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour affronter le Celta de Vigo en 1/8 de finale retour d'Europa League 👊🔴🔵#OLCelta pic.twitter.com/86kxQk87wl — Olympique Lyonnais (@OL) March 19, 2026

Un changement de dispositif

Un onze qui n’avait pas pu trouver la solution il y a une semaine malgré une supériorité numérique pendant plus de 30 minutes. C’est sans doute pour cela que le staff lyonnais a tout de même choisi de modifier son dispositif, laissant son 4-2-3-1 au profit d’un 3-5-2, avec un Steeve Kango et un Abner faisant office de pistons.

Côté Vigo, on doit composer avec les absences de Borja Iglesias et Óscar Mingueza, tous les deux suspendus au match aller. Ce n’est pas pour autant que Iago Aspas fait son entrée dans le onze : il débutera encore sur le banc ce jeudi, et c’est Pablo Duran qui occupe la place vacante de numéro 9.

Plus qu’à espérer un meilleur football qu’à l’aller !

En direct : Lyon - Celta de Vigo (0-0)