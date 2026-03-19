La com très réfléchie du Sénégal pour annoncer sa liste

On connaît le trophée le plus convoité du moment, et ce n’est pas la Coupe du monde. Quelques jours après la décision de la CAF d’attribuer finalement le titre de champion d’Afrique au Maroc aux dépens du Sénégal sur tapis vert, les Lions de la Teranga ont dévoilé leur liste avant d’affronter le Pérou puis la Gambie en amical, à quelques mois du Mondial nord-américain.

Et c’est peu dire que l’annonce de cette liste de 26 joueurs, dont Mamadou Diakhon qui a finalement tranché pour le Sénégal, a été soigneusement préparée en lien avec l’actualité. Pour illustrer cette liste, les équipes de com’ de la fédé sénégalaise ont affiché une grosse photo du sélectionneur Pape Thiaw… avec le trophée de la CAN.

📋 Voici la liste des 28 joueurs convoqués par le sélectionneur national Pape Thiaw pour les matchs amicaux du mois de mars 2026 : le 28/03 contre le Perou à Paris et le 31/03 contre la Gambie à Diamniadio. 📞🇸🇳 pic.twitter.com/8ix5Q5tct6 — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) March 19, 2026

En attendant un recours devant le TAS

Façon de dire que c’est tout le Sénégal qui refuse la décision de la CAF, et que le pays compte intenter tous les recours pour que ce titre reste officiellement le leur. « La CAF est pourrie. […] La coupe ne quittera pas le pays », avait commenté le président de la FSF Abdoulaye Sow. Le feuilleton ne risque pas de se terminer tout de suite, au grand dam du foot africain.

On en oublierait presque le scénario complètement fou du vrai match.