Top 10 : j’ai laissé une partie de mon corps sur le terrain

Le football est un sport de gentlemen pratiqué par des brutes. Certains en doutent, pourtant le nombre de joueurs qui ont dit au revoir à une partie de leur corps lors d'une partie ne se compte même pas sur l'intégralité des doigts de nos deux mains. En encore moins celles de Noa Lang, qui a laissé un pouce dans la bataille d'Anfield ce mercredi.

Le pouce de Lang

Une reconversion en capitaine crochet pour le jeune Noa Lang est certainement envisageable. Ce mercredi soir face à Liverpool, le Néerlandais disait adieu à une moitié de son pouce quand, en fin de course, le jeune attaquant glissait et se rattrapait sur un panneau publicitaire d’Anfield. Résultat : une partie de pouce en moins, un bandage pour plusieurs saisons et l’impossibilité de rentrer en stop.

I saw this live at Anfield & it's still in my head. G0d 💔 pic.twitter.com/gHNmxdSmD5 — POOJA!!! (@PoojaMedia) March 19, 2026

L’oreille de Ménez

Un petit relooking avant la rentrée, c’est toujours bien. En août 2016, les Girondins de Bordeaux affrontent le FC Lorient lors d’un match amical. Jérémy Ménez, pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, croise la route de Didier Ndong. Dans un duel perdu, le Lorientais lui écrase une partie de l’oreille avec ses crampons et vient lui offrir un joli piercing au niveau de l’oreille. L’auricule sectionnée sera recousue quelques jours plus tard. Les fameux dégradés blancs peuvent continuer.

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Les dents de Lô, Beye et les autres

Pour la dentition, il faut dire que la liste est plutôt longue, alors retenu l’automutilation d’Aboubacar Lô : lors d’une soirée de Ligue 2 contre Nancy, le jeune défenseur rate complètement son dégagement et envoie valser son genou en plein dans ses incisives. Une dent perdue dans la guerre, mais la victoire est là et Amiens s’impose 1-0. La petite souris est aussi passée à l’OM en 2006, alors qu’il disputait un match de Coupe d’Europe contre Bolton. Habib Beye, alors tout jeune joueur, reçoit un sacré coup de coude et voit directement ses deux chicots s’envoler. Le coach des Olympiens gardait le sourire en criant partout : « Appelez-moi le dentiste ». Une de perdue, dix de retrouvées, non ?

Habib Beye perd deux dents après un coup de coude lors du match de l'OM contre le club anglais de Bolton en Coupe d'Europe... et se fait chambrer par Ribéry et Niang en février 2006pic.twitter.com/mFzHJ1BOrl — UN TRUC DE FOOT (@untrucdefoot) February 19, 2026

L’œil de Silva

Ceux qui pensent que les lunettes de protection n’ont pas leur place sur les terrains de foot, qu’ils aillent le dire en face de Jessica Silva. Lors d’un entraînement en mars 025 avec son club le Gotham FC, l’internationale portugaise a perdu la vue de son œil droit. La raison un ballon en pleine poire. Sur ses réseaux, elle avait parlé des « risques du métier ». Quelques mois plus tard, tout est rentré dans l’ordre.

Le testicule de Galic

Messieurs, c’est un sujet qui risque de provoquer quelques frissons. Direction les Balkans et plus précisément la Bosnie-Herzégovine. Marin Galic, alors âgé de 22 ans, jouait pour le FC Zrinjski Mostar quand TOUDINCOU un adversaire vient lui glisser un énorme tacle assassin en plein dans les bonbons. Opéré, le jeune va subir une ablation du testicule mais, toujours de bonne humeur, n’oublie pas ses objectifs de saison : « Jouer la Coupe est bien plus important que la possibilité d’avoir un fils ». L’amour du maillot, quand même.

L’orteil de Guezzal

« Toe ! » aurait hurlé Homer Simpson. Rachid Guezzal, alors joueur à Beşiktaş en 2023, aurait joué durant plusieurs mois avec une blessure aux doigts de pied. La douleur devenant insoutenable, le Lyonnais avait décidé de se séparer de son orteil droit. Au moins avec cette opération, les risques d’ongles incarnés, c’est 0.

Le doigt de Diogo

Quand l’amour des supporters dépasse le cadre du mariage. 87e minute de jeu au stade Breite de Schaffhouse, en Suisse. Dans un ultime face-à-face, Paolo Diogo donne la balle de match à son coéquipier pour le but de la victoire ; dans son élan de folie, l’attaquant se jette sur les grilles des supporters. Et la suite ? Tout juste marié, son annulaire reste coincé et la bague de fiançailles lui arrache deux phalanges. Impossible à recoudre, il se fera amputer.

Le rein de Lemoine

Un sacré coup de rein, mais sur la table d’opération. Alors qu’il entre sur le terrain sous les couleurs rennaises contre Nancy en 2010, Fabien Lemoine est violemment percuté dans le dos par le genou de Reynald Lemaître. Son rein droit éclate en trois morceaux et est envoyé immédiatement aux urgences. Les médecins sont clairs et décident d’une ablation du rein. L’histoire est belle puisque quatre mois plus tard, il revient et claque une passe décisive pour permettre à son équipe de l’emporter. Un vrai héros comme on en fait de moins en moins.

La jambe de Rodriguez

Bruno Rodriguez a marqué les stades de D1 des années 1990 et 2000. Le nom ne dira peut-être plus grand-chose aux nouvelles générations, mais l’attaquant français passé par le PSG, Bastia, Strasbourg, Metz et Lens a inscrit 69 buts en 234 matchs dans l’élite. Un beau palmarès, terni par les blessures et, surtout, par des infiltrations à répétition qui ont fini par avoir raison de lui. En mars 2022, à 52 ans, il a été amputé de la jambe droite.

La joue de Donnarumma

Ça ne reste pas, ça glisse. Monaco-PSG, décembre 2024 : le portier italien Gianluigi Donnaruma sort de ses buts et vient trouver le crampon taille 49 de Wilfried Singo. Bien sonné, Gigio est évacué du stade et subit dix points de sutures au niveau de la joue. Certains disent qu’après cette blessure l’Italien s’est transformé en grand gardien, plus dangereux, plus décisif. D’autres trouveront surtout une ressemblance avec Scar dans Le Roi Lion, chacun son avis.

Bonus : La dignité de Boateng

Comment oublier ce moment d’anthologie. Le 6 mai 2015, le Barça accueille le Bayern en demi-finale aller de C1. 80e minute de jeu, les deux cadors livrent une prestation de haut rang. Leo Messi entre dans la surface, fixe Jérôme Boateng, double feinte : l’Allemand finit les fesses par terre, les genoux en vrac, sous les yeux du monde du football. Boateng a perdu une partie de sa carrière ce jour-là.

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