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Une enquête ouverte contre Igor Tudor ?

TJ
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Une enquête ouverte contre Igor Tudor ?

Sale début de mandat pour le Croate. À la traîne en championnat et tout juste éliminé de la Ligue des champions avec Tottenham, Igor Tudor a encore des ennuis supplémentaires sur le dos. Ce jeudi, dans un communiqué, la FA a annoncé que le coach des Spurs faisait l’objet d’une accusation pour faute professionnelle. En cause, des protestations après la défaite des siens à Fulham le 1er mars dernier (2-1).

Concrètement, Tudor avait fustigé l’attitude de Raúl Jiménez, qui aurait poussé illicitement Radu Drăgușin sur l’ouverture du score de Harry Wilson, et l’arbitrage maison de l’arbitre du jour Thomas Bramall« L’entraîneur aurait eu un comportement inapproprié lors d’une interview d’après-match, en tenant des propos qui laissent entendre un parti pris et/ou qui remettent en question son intégrité et/ou qui sont personnellement offensants à l’égard d’un officiel de match », écrit la FA.

À ce stade, Tudor a jusqu’à lundi prochain pour répondre de ses actes, et encourt très probablement une suspension ou une amende. Il n’est donc pas impossible que Tottenham, qui n’a plus gagné en championnat depuis fin janvier, ne puisse pas être dirigé par son entraîneur au retour de la trêve internationale.

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TJ

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