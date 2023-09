Qatargate : Un mandat d’arrêt lancé contre l’ex-président de la Confédération asiatique

Et c’est pas fini !

Plusieurs mois après la fin de la Coupe du monde 2022 au Qatar, les suspicions quant à l’attribution de l’organisation du Mondial à l’État du Golfe continuent de pleuvoir. Déjà mouillé dans la mise en examen de l’ancien vice-président de la FIFA Reynald Temarii, Mohamed Bin Hammam est désormais aussi plus que jamais dans le viseur de la justice française. D’après les informations de L’Équipe, le Qatarien, ex-président de la Confédération asiatique, a vu le juge Serge Tournaire déposer un mandat d’arrêt à son encontre le 22 juin dernier. Le dirigeant est mis en cause pour des « faits de corruption privée en lien avec l’attribution de la Coupe du monde de football 2022 », indique le quotidien sportif. Bin Hammam avait, auparavant, fait l’objet de plusieurs convocations à des auditions sans jamais s’être présenté.

Mohamed Bin Hammam était pressenti pour prendre les rênes de la FIFA, jusqu’à ce qu’il soit suspendu à vie pour des soupçons de pots-de-vin en 2011. Considéré comme le grand artisan de l’attribution du Mondial à l’émirat, il revient sur le devant de la scène judiciaire douze ans plus tard. Depuis, il a toutefois disparu du paysage médiatique.

Encore un peu et le Qatargate dépassera Haine et Passion dans la compétition de la série la plus longue.

