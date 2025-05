Coupe des champions de la CONCACAF : L’Inter Miami de Messi éliminé

Il n’y a pas eu de remontada cette fois.

Déjà malmenés par les Whitecaps de Vancouver lors de la demi-finale aller de la Coupe des champions de la CONCACAF (2-0), Lionel Messi et ses camarades n’ont pas réussi à retourner la vapeur lors du match retour dans la nuit de mercredi à jeudi en s’inclinant de nouveau face à la franchise canadienne (1-3). Conséquence : l’Inter Miami est éliminé aux portes de la finale. C’est la deuxième fois que le champion du monde argentin, qui n’a pas été brillant lors de cette rencontre (et n’a plus marqué depuis quatre rencontres) échoue dans cette compétition continentale, que seuls deux clubs américains (Los Angeles Galaxy et Seattle Sounders) sont parvenus à soulever depuis sa création en 1962.

GOOOAAL MIAMI! 🌴 Messi ➡️ Suarez ➡️ Alba pic.twitter.com/rBrciLiukm — FOX Soccer (@FOXSoccer) May 1, 2025

« Nous sommes dans une mauvaise passe »

Tout avait pourtant idéalement commencé, puisque Jordi Alba, sur un service de Luis Suárez, a été le premier à faire trembler les filets dès la 9e minute, ce qui a donné de l’espoir aux hommes de Javier Mascherano. Mais les Canadiens, menés à la pause, ont mis un véritable uppercut à leurs adversaires au retour des vestiaires avec deux pions en deux minutes (Brian White à la 51e, Pedro Vite à la 53e), avant que Sebastian Berhalter ne scelle le score de la rencontre d’une belle demi-volée à la 71e minute. Après la rencontre, le technicien argentin de la franchise de David Beckham a tiré la sonnette d’alarme : « Nous devons réagir et nous relancer, a déclaré Javier Mascherano, car nous sommes dans une mauvaise passe avec trois défaites de rang et beaucoup trop de buts encaissés. » Cinquième de la Conférence Est après 10 journées, l’Inter Miami, déjà à quatre points du leader Cincinnati, aura l’occasion de mettre fin à cette spirale négative dimanche face au New York Red Bull.

Allô, maman, bobo.

