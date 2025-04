L’Inter Miami de Messi pourrait ne pas jouer la finale de la Coupe des champions CONCACAF

La lose totale, what a shame !

Lionel Messi et son équipe de retraités de l’Inter Miami se sont inclinés au Canada en demi-finales allers de la Coupe des champions CONCACAF. Une défaite (0-2) contre les Vancouver Whitecaps qui lèse les chances de voir la finale, qui se jouera le dimanche 1er juin. Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets et Jordi Alba étaient titulaires sur le terrain synthétique canadien, alors que l’ancien Havrais Emmanuel Sabbi est entré dans l’autre camp. Le match retour aura lieu le mercredi 30 avril prochain. Les Tigres et Cruz Azul ont fait match nul dans l’autre demi-finale (1-1).

Sebastian Berhalter stood out in Vancouver's home win 🇨🇦 The Superior Player of the Match! ⭐️ pic.twitter.com/uQZeLdHiV2 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 25, 2025

La franchise étasunienne peut se rassurer : elle avait déjà perdu son quart de finale aller face au Los Angeles FC, avant de gagner 3-1 au retour.

Au boulot.

Lionel Messi voulait revenir au Barça après la Coupe du monde 2022