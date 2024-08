Pronostic Cagliari Côme : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Cagliari solide face à Côme

Cagliari aspire à vivre une saison bien moins éprouvante que la précédente, où la formation sarde a assuré son maintien in extremis, avec 36 points, soit une maigre unité de plus que le premier relégable, Frosinone. Un seul petit point qui rappelle celui obtenu lors de la première journée à domicile face à l’AS Roma, avec un match nul (0-0) face à un candidat au Top 4. À noter que cette rencontre s’est déroulée six jours après la qualification pour les 16es de finale de la Coupe d’Italie, obtenue aux dépens de Carrarese, une équipe promue en Serie B, sur le score de 3-1. Dans cette équipe, on retrouve notamment Yerri Mina, le Roumain Razvan Marin, qui s’est illustré lors du dernier Euro ou le buteur Lapadula, mais plus Ranieri qui a pris sa retraite en fin de saison passée.

En face, Côme n’a pas eu la même réussite que Cagliari qui a réussi à tenir tête à l’AS Rome lors de son premier match. La bande de Fàbregas a été largement dominée par la Juventus de Thiago Motta, subissant une défaite logique et lourde de 3-0. Par ailleurs, le club promu a déjà été éliminé de la Coupe d’Italie par la Sampdoria, encore en deuxième division, après une séance de tirs au but décisive. Côme n’est pas encore prêt et parfait son recrutement qui a déjà vu Varane, Alberto Moreno, Pepe Reina ou Belotti rejoindre le groupe. En revanche, Varane est déjà blessé. À domicile, Cagliari devrait au moins accrocher le nul face à Côme.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

