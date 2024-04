Eto'o, Hazard, Neeskens : le casting plein de légendes du match du Variétés

Remballez votre Ligue des champions, le vrai match de l’année se tient cet après-midi.

Le Variétés Club de France, ce club de football regroupant des anciens joueurs et des personnalités diverses pour des opérations de charité, organise ce mercredi à 17 heures à Plaisir le 2486e match de son histoire. Au programme : une rencontre entre une équipe menée par le journaliste Jacques Vendroux et une autre sous la tutelle d’Arsène Wenger.

Dans la sélection de Vendroux, on retrouve ainsi Emmanuel Macron, qui avait déjà enfilé la tenue du Variétés en octobre 2021, mais aussi Eden Hazard, Didier Deschamps, Didier Drogba, Rudi Garcia ou encore la légende néerlandaise Johan Neeskens. Dans la team Wenger, il y a là aussi du beau monde, avec notamment Samuel Eto’o, Daniel Van Buyten, Alain Giresse, El-Hadji Diouf et même Wilfried Mbappé, le père de Kylian. Les deux formations sont complétées par des dirigeants d’entreprise, des joueurs du Football Olympique Plaisirois et des agents des services publics locaux.

⭐️ Ce casting sent bon la @ChampionsLeague ! 👉 Voici les deux délégations, celle de la 𝘛𝘦𝘢𝘮 𝘝𝘊𝘍 𝘝𝘦𝘯𝘥𝘳𝘰𝘶𝘹 contre celle de la 𝘛𝘦𝘢𝘮 𝘝𝘊𝘍 𝘞𝘦𝘯𝘨𝘦𝘳, qui vont s'affronter à 17h à Plaisir ! 🤩 Des légendes du foot, des personnalités, un Président de la… pic.twitter.com/ZCLVqPXdFF — Variétés C.F. (@VarietesCF) April 24, 2024

Les fonds récoltés seront reversés à l’opération Pièces jaunes, une campagne de solidarité visant à améliorer les conditions d’hospitalisation des enfants et des adolescents.

L’équipe de Jacques Vendroux : Jens Lehmann, Laure Boulleau, Emmanuel Macron, Taye Taiwo, Laurent Blanc, Rudi Garcia, Didier Deschamps, Marcel Desailly, Robert Pirès, Eden Hazard, Didier Drogba, Fally Ipupa, Johan Neeskens, Mamadou Niang, Christian Karembeu.

L’équipe d’Arsène Wenger: Karl Olive, Bernard Mendy, Arsène Wenger, Daniel Van Buyten, Ciryl Gane, Sonny Anderson, Wilfrid Mbappé, Samuel Eto’o, Emmanuel Adebayor, El-Hadji Diouf, Alain Giresse, Redouane Bougheraba, Frédéric Piquionne, Pascal Feindouno, Souleymane Diawara, Océane Daniel, Bruno Cheyrou.