L’Allianz Arena accueillera les commémorations en l’honneur de Franz Beckenbauer

L’autre drame de Munich.

Depuis l’annonce de son décès le 7 janvier, les hommages à l’égard de Franz Beckenbauer se sont multipliés. Un de ces hommages fut l’action de l’un de ses coéquipiers au Bayern dans les années 70. Dans un entretien donné à Bild, Karl-Heinz Rummenigge a indiqué vouloir une « cérémonie funéraire dans le stade qui n’aurait jamais existé sans lui. »

Würdigung von Franz Beckenbauer: Gedenkfeier in der Allianz Arena Der FC Bayern wird am Freitag, 19. Januar, ab 15 Uhr eine große Gedenkfeier für Franz Beckenbauer in seiner Allianz Arena veranstalten. Alle weiteren Informationen dazu ⤵ — FC Bayern München (@FCBayern) January 9, 2024

Finalement, la cérémonie ne sera pas funéraire mais commémorative et aura lieu le vendredi 19 janvier comme le précise le Bayern Munich sur son site. Le club bavarois y invite «ses amis et partenaires du sport, de la culture et de la politique nationale et internationale ainsi que les supporters en général et toute la famille du football à faire leurs adieux à l’inoubliable « Kaiser » ».

Les grands clubs sont aussi ceux qui rendent de grands hommages à leurs légendes.

