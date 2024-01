Karl-Heinz Rummenigge veut une cérémonie à l’Allianz Arena pour Franz Beckenbauer

Franz Beckenbauer mérite bien ça.

L’Allemagne vit son premier jour sans Franz Beckenbauer, décédé hier à l’âge de 78 ans. Si les hommages à son talent, son palmarès et son héritage footballistique pleuvent dans le monde du foot, le Bayern Munich compte évidemment marquer un peu plus le coup. Dans le quotidien allemand Bild, l’ancien patron du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge veut que le club pour lequel le Kaiser a joué de 1959 à 1977 fasse les choses en grand : « En remerciement et en souvenir, le FC Bayern devrait lui organiser une cérémonie funéraire dans le stade qui n’aurait jamais existé sans lui ». Nul doute que l’enceinte pouvant accueillir jusqu’à 75 000 personnes serait comble pour cet hommage.

Président du Bayern entre 1994 et 2009, Franz Beckenbauer avait été un acteur majeur de la construction de ce nouveau stade inauguré en 2005. Avec le club bavarois, le Kaiser avait remporté quatorze trophées en tant que joueur, dont trois Coupe de clubs champions et deux autres en tant qu’entraîneur du Bayern. Une réunion sur la faisabilité de cet hommage à l’Allianz Arena est prévue aujourd’hui.

C’est aux hommages à ses légendes qu’on reconnaît les plus grands clubs.

Franz Beckenbauer est décédé à 78 ans