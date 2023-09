Jacques Abardonado veut se différencier de Marcelino

Il a remplacé Marcelino García Toral au pied levé, et n’est pas prêt de lâcher.

Nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, Jacques Abardonado s’est présenté en conférence de presse ce samedi pour parler de Pablo Longoria et de sa situation ou encore du match contre le Paris Saint-Germain comptant pour la sixième journée de Ligue 1. Au sujet de son président, qui a décidé de rester à son poste, le coach a fait part de sa satisfaction : « Le groupe a été solidaire à l’Ajax, ce n’était pas évident. Mais que notre président conforte sa décision, ça rassure tout le monde. On a l’appui de notre président, c’est un soulagement. » Et de continuer, à propos de son cas personnel : « Aucune information, je suis à la disposition du club. Si je dois repartir demain avec la N3, ce sera avec grand plaisir. Pour moi, c’est une opportunité. »

Concernant le choc qui l’attend au Parc des Princes, le technicien ne s’est pas non plus caché. « Il faut de la solidarité, de l’envie et de la gnaque. C’est une belle affiche, il ne faut pas oublier qu’on a un groupe de qualité. On a plusieurs systèmes en tête, on a une petite idée. Chaque coach a ses préférences, ses habitudes. Marcelino a essayé de mettre en place son système, j’en ai un autre et j’ai mes convictions. Je veux un football offensif, je veux mettre les joueurs à leurs postes, a ainsi assuré l’ancien défenseur. Le style que je souhaite ? Comme quand j’étais joueur, c’est-à-dire agressif dans le bon sens du terme. Je n’ai jamais pris de carton rouge en 300 matchs de Ligue 1, ça veut dire ce que ça veut dire. Je veux une équipe qui me ressemble, agressive et qui joue au foot. Chaque match a son histoire, Paris est un grand d’Europe. »

Le Pancho est chaud !

