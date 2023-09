Pablo Longoria « touché par l’élan de soutien populaire »

Vous reprendrez bien un peu de Pablo Longoria ?

Le président de l’Olympique de Marseille, qui a annoncé qu’il restait à son poste malgré les péripéties vécues récemment au sein du club phocéen, en a dit plus sur son choix en conférence de presse : « Je ne vais pas revenir sur ce qu’il s’est passé ce lundi, c’est simplement inadmissible. Durant toute la semaine, j’ai été touché par l’élan de soutien populaire, les témoignages de confiance et l’affection de toutes parts. Joueurs, salariés, supporters, acteur du monde politique et institutionnel… Tous ceux qui ont compris la nécessité d’un changement. »

Et l’Espagnol de poursuivre : « J‘ai eu une très longue conversation avec le propriétaire Franck McCourt et le conseil de surveillance, qui m’ont affiché un soutien inconditionnel. Tout ce soutien me fait chaud au cœur, me montre une nouvelle fois tout l’amour et toute la passion qu’il y a autour de l’OM ou autour de cette ville. Ca, ça me donne beaucoup d’énergie. Au vu de tout ce soutien, je reprends de l’énergie et j’ai décidé de poursuivre ma mission de président de l’Olympique de Marseille. »

Conclusion ? « Je serai à Paris dimanche » !

Marseille : Pablo Longoria a décidé de rester président