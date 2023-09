Marseille : Pablo Longoria a décidé de rester président

Il est encore là, prêt à combattre le souk si personne n’est ccord-d’a.

Suite à l’énorme bazar qui s’est installé à l’Olympique de Marseille ces derniers jours, marqué notamment par le départ de l’entraîneur Marcelino García Toral quelques semaines seulement après son arrivée, Pablo Longoria s’est présenté en conférence de presse ce vendredi. Sa nouvelle ? Le président reste président. S’étant volontairement mis en retrait pour des raisons qu’il a déjà expliquées, le patron du club phocéen ne quitte donc pas son poste et repart à la bagarre.

« Je suis conscient que je vais commencer la période la plus difficile de mon mandat de président de l’OM, mais je reste déterminé sur la poursuite de ma mission pour que l’OM soit l’un des meilleurs clubs européens, a notamment indiqué l’Espagnol. J’ai demandé à mes avocats de déposer plainte. Pas pour alimenter un conflit, mais je veux mettre fin à ces comportements et ce type de situation ne doit plus arriver à l’avenir. »

Il sera donc de la partie pour le Classique, à Paris !

