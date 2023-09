Longoria : « Ce n’est pas normal qu’un dirigeant de football soit menacé »

Le contre-pressing de Longoria.

Hormis un communiqué relativement vide, Pablo Longoria s’était montré plutôt discret ces dernières heures, malgré la situation particulièrement complexe dans laquelle se retrouve l’Olympique de Marseille. Dans une interview accordée à La Provence, le président de l’OM a tenu à se défendre : « La saison dernière, des insinuations selon lesquelles j’avais volé de l’argent avec les transferts sont arrivées jusqu’au groupe McCourt. Pour me protéger, j’ai dû demander au groupe McCourt d’auditer toutes nos opérations par un cabinet indépendant, pour démontrer qu’on était transparent. J’ai donné tous mes comptes bancaires, mes téléphones, mes e-mails, tout… Il en est sorti qu’on était clean ! J’ai tout donné, jusqu’à des conversations privées avec ma mère. »

Un épisode que Longoria relie directement à ce qui se passe actuellement du côté des Phocéens : « Tous ces mouvements sont basés sur le fait de faire peur.« Si tu fais ça, on va te calomnier, on va sortir un dossier sur toi » : vous savez combien de fois je l’ai vécu ces derniers mois ? Beaucoup. C’est pour ça aussi que j’ai décidé qu’on ouvre un audit parce que je voulais donner à mon propriétaire de la confiance, lui montrer qu’il n’y avait rien. J’ai compris que ça avait dépassé la limite. On s’est posé la question : où est la limite ? Lundi, je me suis dit qu’elle était encore beaucoup plus loin que ce que je pensais. » L’espagnol ne s’arrête pas et enchaîne : « Cela avait commencé par des insinuations et ça arrive jusqu’à la menace. Je ne peux pas accepter ça, je ne peux pas entendre : « À Marseille c’est comme ça ». C’est pour cela que l’on a dit mardi : « Dans les conditions actuelles, il est impossible de travailler ». Vous me comprenez maintenant, non ? Ce n’est pas normal qu’un dirigeant de football soit menacé. Qu’il soit critiqué oui, on est payé pour ça. Mais menacé… »

Vu comme ça, les prétendants au poste ne devraient pas se bousculer.

