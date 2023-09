« Menace d’une guerre », « diffamation publique »… La direction de l’OM hausse le ton

Quand on l’attaque, le board contre-attaque.

La réunion de lundi entre la direction et les groupes de supporters a mis le feu à la Canebière, au point que Marcelino et Pablo Longoria pourraient démissionner selon différents médias. En attendant que la situation s’éclaircisse, l’OM a réagi ce mardi pour mettre les points sur les i. « Des représentants des associations de supporters ont exprimé leur souhait de voir l’actuel directoire de l’OM démissionner. La menace d’une “guerre” (sic) à leur égard a été émise, tant qu’ils ne démissionneraient pas », pose le communiqué. Si le directoire « croit en une relation transparente et régulière avec ses supporters », il souligne qu’il « ne peut accepter les menaces personnelles. Ses membres ne peuvent tolérer des attaques individuelles et toute forme de diffamation publique infondée. Une relation basée sur l’intimidation ne peut garantir les conditions minimales acceptables pour que le directoire du club puisse continuer à s’investir pour la transformation de l’OM. »

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 19, 2023

Le directoire rappelle d’ailleurs qu’il cherche « à établir des standards de fonctionnement dignes d’un club de haut niveau européen, à bâtir une équipe capable de rivaliser au plus haut niveau (et) à mettre en place une culture d’excellence et de professionnalisme ». Il défend également son bilan, autant sportif, en citant le centre de formation et l’équipe féminine, que financier.

Les supporters savent ce qu’ils pourraient perdre, mais pas ce qu’ils pourraient gagner…

