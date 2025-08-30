Le coup franc à la Juninho de Jordan Veretout au Qatar

Jordan Veretout se porte bien sous le soleil du Qatar.

Le milieu de terrain, qui a quitté l’Olympique lyonnais pour rejoindre Al-Arabi au mois de juillet, a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. Lors du match face à Umm Salal (3-2) ce vendredi, le trentenaire a inscrit le but de la victoire au bout du temps additionnel d’un incroyable coup franc.

Jordan Veretout blessing us with a stunning top bins freekick ⚽💫#DohaBankStarsLeague pic.twitter.com/4kKLPH6NXl — Qatar Stars League (@QSL_EN) August 29, 2025

Sur une tentative excentrée sur le côté gauche à la 98e minute, Veretout a armé sa plus belle frappe enroulée pour nettoyer la lucarne du portier adverse. D’après Transfermarkt, il s’agit de son troisième coup franc direct en carrière. L’ancien joueur de Marseille avait en effet inscrit deux buts sur coup franc en 2017-2018, lorsqu’il portait le maillot de la Roma.

Les 17 spectateurs du stade d’Al-Arabi s’en souviendront longtemps.

