S’abonner au mag
  • Qatar Stars League
  • J3
  • Al-Arabi-Umm Salal (3-2)

Le coup franc à la Juninho de Jordan Veretout au Qatar

FL
Le coup franc à la Juninho de Jordan Veretout au Qatar

Jordan Veretout se porte bien sous le soleil du Qatar.

Le milieu de terrain, qui a quitté l’Olympique lyonnais pour rejoindre Al-Arabi au mois de juillet, a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. Lors du match face à Umm Salal (3-2) ce vendredi, le trentenaire a inscrit le but de la victoire au bout du temps additionnel d’un incroyable coup franc.

Sur une tentative excentrée sur le côté gauche à la 98e minute, Veretout a armé sa plus belle frappe enroulée pour nettoyer la lucarne du portier adverse. D’après Transfermarkt, il s’agit de son troisième coup franc direct en carrière. L’ancien joueur de Marseille avait en effet inscrit deux buts sur coup franc en 2017-2018, lorsqu’il portait le maillot de la Roma.

Les 17 spectateurs du stade d’Al-Arabi s’en souviendront longtemps.

Bologne refroidit Côme, l'Atalanta cale à Parme

FL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Logo de l'équipe Lille
Lille humilie Lorient
  • Ligue 1
  • J3
  • Lorient-Lille (1-7)
Lille humilie Lorient

Lille humilie Lorient

Lille humilie Lorient
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine