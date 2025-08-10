Jean-Eudes Aholou a trouvé une autre destination que l'Arabie saoudite

Enfin un joueur courageux qui ne signe pas en Saudi Pro League !

Tout en discrétion – le club n’a pas communiqué, le joueur a simplement changé la biographie de son compte Instagram –, Jean-Eudes Aholou (31 ans) s’est engagé ce dimanche avec Umm Salal, au Qatar. Le milieu de terrain passé par Lille, Orléans, Strasbourg, Monaco et Saint-Étienne était libre puisqu’il avait rompu son contrat à Angers d’un commun accord avec le club, après une seule saison en Anjou (26 matchs de Ligue 1, dont 25 titularisations, et 2 buts). Le gaucher s’est engagé pour un an (selon L’Équipe) dans une équipe qui a déjà accueilli par le passé Jérémie Aliadière, Sabri Lamouchi, Ismaël Bangoura, ou plus récemment Andy Delort.

Angers SCO et Jean-Eudes Aholou ont décidé, d’un commun accord, de mettre fin au contrat qui les liait. Le club tient à remercier Jean-Eudes pour son professionnalisme et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière, tant sur le plan sportif que personnel 🤝 — Angers SCO (@AngersSCO) June 24, 2025

Forcément un bon choix de carrière, donc.

