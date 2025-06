Pablo Sarabia rejoint Verratti et Diallo

Retour aux sources.

Deux ans après son départ du PSG, Pablo Sarabia renoue avec le Qatar. L’international espagnol a signé un contrat de deux ans avec Al-Arabi. Le club compte déjà deux ex-Parisiens dans ses rangs – Marco Verratti et Abou Diallo – et est entraîné par l’un de ses compatriotes, Pablo Amo, depuis le mois de février. En revanche, il y a du boulot puisque l’équipe vient de boucler le championnat à une piteuse neuvième place, avec seulement deux points de plus que le barragiste Umm-Salal.

Sarabia a dû se contenter d’un rôle de figurant à Wolverhampton cette saison (23 apparitions en Premier League, seulement 7 titularisations et 3 buts). La meute des Wolves se réduit d’ailleurs à peau de chagrin, puisque Matheus Cunha (Manchester United) et Rayan Aït-Nouri (Manchester City) ont aussi fait leurs bagages.

Gonçalo Guedes a intérêt à vite se barrer.

