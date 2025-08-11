S’abonner au mag
L'énorme « câlin à Zizou » manqué d'un joueur de Rodez

Il en aurait pleuré.

À Rodez, on n’a pas vu de but samedi, mais on a vu Zidane. Pour l’ouverture de la Ligue 2, entre Rodez et Nancy (0-0), Zizou avait quitté sa discrétion habituelle pour s’installer en tribune du stade Paul-Lignon, où a joué son fils Enzo. L’ancien coach du Real Madrid est même descendu dans le vestiaire des Ruthénois après le match, photo de famille incluse.

« Si j’avais marqué… »

Mathis Magnin, défenseur suisse du RAF, vivait sa première titularisation et aurait bien voulu l’immortaliser autrement. « J’ai raté deux grosses occasions… Si j’avais marqué, Zizou m’aurait peut-être fait un câlin », souffle-t-il dans les colonnes du média suisse le Matin.

Le Suisse a aussi eu droit comme tous ses coéquipiers, à un mini discours du champion du monde 98, sobre mais classe comme toujours avec le Z : « Il a prononcé quelques mots devant notre groupe, pour dire qu’il avait pris plaisir à nous regarder jouer. On sait que ce n’est pas un grand bavard, il n’a pas énormément parlé, mais il dégage énormément de classe, de charisme. Quand tu le vois, tu as envie de l’écouter. L’année dernière, à Carouge, on a eu la chance de rencontrer Yaya Touré. Une grande personnalité aussi, mais ça n’avait rien à voir. Zizou a une aura que tous les footballeurs n’ont pas. »

Même en Suisse, il vaut plus cher.

Zinédine Zidane de retour dans un vestiaire !

