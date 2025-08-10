Zinédine Zidane de retour dans un vestiaire !

Un invité de gala dans l’Aveyron.

Après leur match nul à domicile contre Nancy (0-0) samedi pour leur premier match de Ligue 2 cette saison, les joueurs du Rodez Aveyron Football ont eu le droit à une belle surprise. Celle-ci s’appelle tout simplement Zinédine Zidane, qui a passé une tête dans le vestiaire ruthénois après la rencontre.

𝐙𝐢𝐧𝐞́𝐝𝐢𝐧𝐞 𝐙𝐢𝐝𝐚𝐧𝐞 était présent à Paul-Lignon hier 🤩 Sympathisant du club, il a pu 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐫𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐝𝐞 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐞́ et regarder cette équipe prometteuse 💊 𝐄𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞, 𝐜'𝐞𝐬𝐭 𝐭𝐨𝐮𝐭 ❤️💛 #RAFASNL pic.twitter.com/TYQ2I4Bmj9 — Rodez Aveyron Football (@OfficielRAF) August 10, 2025

Un lien particulier avec le club

Relié au club de Rodez par son fils Enzo (qui y a joué une saison en 2021-2022) et sa femme Véronique, originaire du coin, « ZZ » en a profité pour constater les travaux qui ont été effectués au stade Paul-Lignon et passer du bon temps, malgré la purge que nous ont offert Ruthénois et Nancéiens. L’ancien numéro dix de l’équipe de France avait par le passé mis quelques billes dans le RAF, notamment en 2012 quand le club était en proie à d’importantes difficultés financières.

Altruiste sur le terrain comme en dehors.

