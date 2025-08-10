Zinédine Zidane de retour dans un vestiaire !

S’abonner au mag
  Ligue 2
  J1
  Rodez-Nancy (0-0)

Un invité de gala dans l’Aveyron.

Après leur match nul à domicile contre Nancy (0-0) samedi pour leur premier match de Ligue 2 cette saison, les joueurs du Rodez Aveyron Football ont eu le droit à une belle surprise. Celle-ci s’appelle tout simplement Zinédine Zidane, qui a passé une tête dans le vestiaire ruthénois après la rencontre.

Un lien particulier avec le club

Relié au club de Rodez par son fils Enzo (qui y a joué une saison en 2021-2022) et sa femme Véronique, originaire du coin, « ZZ » en a profité pour constater les travaux qui ont été effectués au stade Paul-Lignon et passer du bon temps, malgré la purge que nous ont offert Ruthénois et Nancéiens. L’ancien numéro dix de l’équipe de France avait par le passé mis quelques billes dans le RAF, notamment en 2012 quand le club était en proie à d’importantes difficultés financières.

Altruiste sur le terrain comme en dehors.

