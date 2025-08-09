Ligue 2 : Pau premier leader de la saison, belle bagarre entre Laval et Sainté

- Ligue 2
Ligue 2 : Pau premier leader de la saison, pluie de nuls et belle bagarre entre Laval et Sainté
Après une journée disputée, il est beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions. C’est donc exactement ce qu’on va faire.
Ce samedi soir, avant la rencontre entre Amiens et Reims dans deux jours, le leader de Ligue 2 s’appelle Pau, vainqueur plutôt logiquement et tranquillement d’Annecy (2-0), à domicile. Et seules deux équipes se partagent la tête puisqu’à côté de la victoire troyenne sur Grenoble (2-1), nous n’avons eu le droit qu’à des matchs nuls, en plus de celui qu’avaient offert Guingamp et Le Mans dans l’après-midi.
La belle histoire du week-end ? Le Lavallois Ethan Clavreul, 19 ans et qui pour sa première entrée en professionnel, a égalisé après seulement quatre minutes passées sur la pelouse. L’épilogue d’une belle partie entre les Tango et le relégué stéphanois (3-3), durant laquelle l’immense Malik Tchokounté, bientôt 37 ans, s’est illustré deux fois (16e, 41e sur penalty). Montpellier, de son côté, n’a pas fait mieux contre le Red Star (1-1).
Le début, espérons-le, d’une saison frisson.
Dunkerque 2-2 Clermont
Buts : Sekongo (7e) & Bardeli (64e) pour Dunkerque // Diedhiou (16e SP) & Saivet (29e) pour Clermont
Laval 3-3 Saint-Etienne
Buts : Tchokounté (16e & 41e) & E. Clavreul (87e) pour Laval // Cardona (27e), Boakye (35e) & Old (51e) pour l’ASSE
Expulsion : Pellenard (90e+6) pour Laval
Montpellier 1-1 Red Star
Buts : Omeragić (38e) pour le MHSC // Durand (11e) pour l’Étoile rouge
Pau 2-0 Annecy
Buts : Meddah (8e) & Sadik (79e SP) pour Pau
Expulsion : Tiendrébéogo (45e+4) pour Annecy
Rodez 0-0 Nancy
Troyes 2-1 Grenoble
Buts : Assoumou (8e) & Adeline (75e) pour l’ESTAC // Bangré (34e) pour le GF38
Expulsion : Bangré (45e) pour le GF38Pau recrute un gardien de l’AC Milan
