Ligue 2 : Pau premier leader de la saison, belle bagarre entre Laval et Sainté

Après une journée disputée, il est beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions. C’est donc exactement ce qu’on va faire.

Ce samedi soir, avant la rencontre entre Amiens et Reims dans deux jours, le leader de Ligue 2 s’appelle Pau, vainqueur plutôt logiquement et tranquillement d’Annecy (2-0), à domicile. Et seules deux équipes se partagent la tête puisqu’à côté de la victoire troyenne sur Grenoble (2-1), nous n’avons eu le droit qu’à des matchs nuls, en plus de celui qu’avaient offert Guingamp et Le Mans dans l’après-midi.

La belle histoire du week-end ? Le Lavallois Ethan Clavreul, 19 ans et qui pour sa première entrée en professionnel, a égalisé après seulement quatre minutes passées sur la pelouse. L’épilogue d’une belle partie entre les Tango et le relégué stéphanois (3-3), durant laquelle l’immense Malik Tchokounté, bientôt 37 ans, s’est illustré deux fois (16e, 41e sur penalty). Montpellier, de son côté, n’a pas fait mieux contre le Red Star (1-1).

[LIVE] ⚽️ #Ligue2BKT 🎙️ Ethan Clavreul : « Quand je marque, je ne sais même pas quoi faire […] je n’entends plus rien. »#interview pic.twitter.com/qWeYch0PMf — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 9, 2025

Le début, espérons-le, d’une saison frisson.

Dunkerque 2-2 Clermont

Buts : Sekongo (7e) & Bardeli (64e) pour Dunkerque // Diedhiou (16e SP) & Saivet (29e) pour Clermont

Laval 3-3 Saint-Etienne

Buts : Tchokounté (16e & 41e) & E. Clavreul (87e) pour Laval // Cardona (27e), Boakye (35e) & Old (51e) pour l’ASSE

Expulsion : Pellenard (90e+6) pour Laval

Montpellier 1-1 Red Star

Buts : Omeragić (38e) pour le MHSC // Durand (11e) pour l’Étoile rouge

Pau 2-0 Annecy

Buts : Meddah (8e) & Sadik (79e SP) pour Pau

Expulsion : Tiendrébéogo (45e+4) pour Annecy

Rodez 0-0 Nancy

Troyes 2-1 Grenoble

Buts : Assoumou (8e) & Adeline (75e) pour l’ESTAC // Bangré (34e) pour le GF38

Expulsion : Bangré (45e) pour le GF38

