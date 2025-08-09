S’abonner au mag
  • Ligue 2
  • J1
  • Résumé

Ligue 2 : Pau premier leader de la saison, pluie de nuls et belle bagarre entre Laval et Sainté

JB
Ligue 2 : Pau premier leader de la saison, belle bagarre entre Laval et Sainté

Après une journée disputée, il est beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions. C’est donc exactement ce qu’on va faire.

Ce samedi soir, avant la rencontre entre Amiens et Reims dans deux jours, le leader de Ligue 2 s’appelle Pau, vainqueur plutôt logiquement et tranquillement d’Annecy (2-0), à domicile. Et seules deux équipes se partagent la tête puisqu’à côté de la victoire troyenne sur Grenoble (2-1), nous n’avons eu le droit qu’à des matchs nuls, en plus de celui qu’avaient offert Guingamp et Le Mans dans l’après-midi.

La belle histoire du week-end ? Le Lavallois Ethan Clavreul, 19 ans et qui pour sa première entrée en professionnel, a égalisé après seulement quatre minutes passées sur la pelouse. L’épilogue d’une belle partie entre les Tango et le relégué stéphanois (3-3), durant laquelle l’immense Malik Tchokounté, bientôt 37 ans, s’est illustré deux fois (16e, 41e sur penalty). Montpellier, de son côté, n’a pas fait mieux contre le Red Star (1-1).

Le début, espérons-le, d’une saison frisson.

Dunkerque 2-2 Clermont

Buts : Sekongo (7e) & Bardeli (64e) pour Dunkerque // Diedhiou (16e SP) & Saivet (29e) pour Clermont

Laval 3-3 Saint-Etienne

Buts : Tchokounté (16e & 41e) & E. Clavreul (87e) pour Laval // Cardona (27e), Boakye (35e) & Old (51e) pour l’ASSE

Expulsion : Pellenard (90e+6) pour Laval

Montpellier 1-1 Red Star

Buts : Omeragić (38e) pour le MHSC // Durand (11e) pour l’Étoile rouge

Pau 2-0 Annecy

Buts : Meddah (8e) & Sadik (79e SP) pour Pau

Expulsion : Tiendrébéogo (45e+4) pour Annecy

Rodez 0-0 Nancy

Troyes 2-1 Grenoble

Buts : Assoumou (8e) & Adeline (75e) pour l’ESTAC // Bangré (34e) pour le GF38

Expulsion : Bangré (45e) pour le GF38

Pau recrute un gardien de l’AC Milan

JB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine